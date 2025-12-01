Putin Buka Pintu Damai, Tapi Ada Syarat Mutlak untuk Ukraina!

Internationalmedia.co.id – Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan sinyal mengejutkan terkait konflik di Ukraina. Ia menyatakan kesiapannya untuk menghentikan operasi militer, namun dengan satu syarat mutlak yang tampaknya sulit diterima oleh Kyiv: penarikan pasukan Ukraina dari wilayah-wilayah yang diklaim oleh Moskow.

Pernyataan ini disampaikan Putin saat berkunjung ke Kirgistan, dan langsung menjadi sorotan dunia. Menurutnya, jika pasukan Ukraina meninggalkan wilayah-wilayah yang dikuasai Rusia, maka agresi militer akan dihentikan. Namun, jika tidak, Rusia akan terus berupaya merebut wilayah tersebut dengan kekuatan militer.

Kondisi ini tentu menjadi dilema besar bagi Ukraina. Kehilangan wilayah yang diduduki Rusia merupakan pukulan telak bagi kedaulatan dan integritas teritorial negara tersebut. Namun, menolak tawaran ini berarti melanjutkan konflik yang telah berlangsung selama hampir empat tahun, dengan konsekuensi yang semakin mengerikan.

Di tengah situasi yang tegang ini, Amerika Serikat terus berupaya mencari solusi damai. Washington telah mengajukan rencana yang diharapkan dapat menjadi dasar perundingan antara Moskow dan Kyiv. Meskipun sempat menuai kritik, rencana tersebut kini telah direvisi dan dinilai Putin sebagai "awal negosiasi".

Negosiator AS, Steve Witkoff, dijadwalkan bertemu dengan perwakilan Rusia di Moskow minggu depan untuk membahas lebih lanjut dokumen yang telah direvisi tersebut. Sementara itu, Menteri Angkatan Darat AS, Dan Driscoll, akan mengunjungi Kyiv untuk membahas situasi terkini dengan pihak Ukraina.

Apakah Ukraina akan menerima syarat dari Putin? Mampukah perundingan yang difasilitasi AS menghasilkan solusi damai yang adil dan berkelanjutan? Dunia menanti perkembangan selanjutnya dari konflik yang telah merenggut banyak nyawa dan mengubah peta geopolitik Eropa ini.