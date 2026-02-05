Puluhan Nyawa Melayang di Gaza

Internationalmedia.co.id – News – Wilayah Jalur Gaza kembali dilanda gelombang serangan mematikan dari militer Israel, menargetkan rumah-rumah penduduk dan tenda-tenda pengungsian tanpa peringatan. Insiden terbaru ini menewaskan sedikitnya 23 warga Palestina sejak dimulainya kesepakatan gencatan senjata yang seharusnya berlaku sejak Oktober lalu. Laporan dari Al Jazeera mengungkapkan detail mengerikan mengenai pelanggaran berkelanjutan terhadap kesepakatan tersebut.

Di antara para korban tewas terdapat anak-anak. Sedikitnya 14 jiwa melayang akibat gempuran Israel di permukiman Tuffah dan Zeitoun di Kota Gaza. Tak berhenti di situ, empat orang lainnya juga kehilangan nyawa dalam serangan brutal terhadap tenda-tenda pengungsian di Qizan Abu Rashwan, wilayah selatan Khan Younis. Sementara itu, dua individu lainnya tewas dalam serangan udara di kamp tenda pesisir al-Mawasi, di mana salah satu korban teridentifikasi sebagai petugas pertolongan pertama, Hussein Hasan Hussein al-Sumairy, menurut keterangan dari Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina.

Wartawan Al Jazeera, Tareq Abu Azzoum, menegaskan bahwa sejumlah rumah warga di Kota Gaza menjadi sasaran langsung tanpa pemberitahuan. Abu Azzoum menyoroti bahwa serangan-serangan ini, yang terjadi di tengah gencatan senjata yang seharusnya dimediasi oleh Amerika Serikat, telah menghilangkan harapan akan ketenangan bagi warga Palestina di Gaza. "Terjadi peningkatan signifikan dalam aktivitas militer Israel di Gaza dalam beberapa jam terakhir," ungkapnya. "Kami bisa mendengar dengungan drone Israel yang terus melayang di atas, mengindikasikan kemungkinan serangan lanjutan," tambahnya.

Di sisi lain, militer Israel mengklaim bahwa unit lapis baja dan pesawat tempur mereka melancarkan serangan di Gaza utara sebagai respons setelah seorang perwira cadangan mereka terluka parah akibat tembakan. Insiden yang menimpa perwira tersebut dilaporkan terjadi "selama aktivitas operasional rutin" di dekat "garis kuning", sebuah batas wilayah yang dikendalikan militer Israel. Namun, Abu Azzoum juga melaporkan adanya pergeseran lokasi "garis kuning" oleh Israel di Gaza timur, sebuah tindakan yang memicu kekhawatiran mendalam di kalangan penduduk setempat.

Sejak "gencatan senjata" diberlakukan hampir empat bulan lalu, jumlah korban tewas di pihak Palestina telah mencapai lebih dari 520 jiwa. Kementerian Kesehatan di Gaza juga mengumumkan bahwa otoritas Israel telah menyerahkan 54 jenazah warga Palestina serta 66 kotak berisi "sisa-sisa manusia dan organ" melalui Palang Merah. Jenazah dan sisa-sisa tersebut akan melalui proses identifikasi oleh tim medis di Gaza sebelum diserahkan kepada keluarga yang berduka.

Secara keseluruhan, sejak konflik pecah pada 7 Oktober 2023, setidaknya 71.803 warga Palestina telah kehilangan nyawa akibat serangan Israel. Tindakan militer Israel di Gaza ini telah memicu tuduhan genosida dari berbagai kelompok hak asasi manusia dan penyelidikan PBB. Saat ini, kasus dugaan genosida terhadap Israel masih bergulir di Mahkamah Internasional di Den Haag.

