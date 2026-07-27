Prabowo Ajak Kampus Wujudkan Mandiri Kapal Nasional

Internationalmedia.co.id – News – Mendiktisaintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan penting yang berfokus pada persiapan kajian dan riset mendalam untuk pembangunan industri kapal nasional. Arahan ini didasari oleh kebutuhan kapal di Indonesia yang sangat besar, dengan harapan industri perkapalan dalam negeri dapat tumbuh pesat. Pernyataan tersebut disampaikan Brian usai mengikuti rapat terbatas di Istana Jakarta, Senin (27/7/2026).

Brian menjelaskan, Presiden Prabowo menginginkan agar Indonesia mampu memenuhi kebutuhan kapal secara mandiri di masa depan. Untuk itu, perguruan tinggi diminta untuk mengambil peran strategis dalam penguasaan teknologi di bidang perkapalan. "Jadi kami diminta menyiapkan karena kan kebutuhan kapal Indonesia ini sebenarnya besar sekali. Harapannya ke depan industri kapal kita tumbuh," kata Brian, menekankan pentingnya riset dan kajian yang berorientasi pada industri.

Perguruan tinggi diharapkan dapat menyiapkan penguasaan teknologi di bidang perkapalan melalui berbagai riset dan kajian. Kolaborasi dengan pihak terkait seperti PT PAL menjadi kunci dalam upaya ini. Para guru besar dan peneliti di bidang perkapalan diharapkan dapat bersinergi untuk menumbuhkan industri kapal dalam negeri. Langkah ini tidak hanya akan membuka lapangan kerja yang luas, tetapi juga memastikan kebutuhan nasional dapat dipenuhi dari produksi lokal.

Jenis kapal yang menjadi fokus pun beragam, mulai dari kapal domestik untuk angkutan penumpang hingga logistik barang. Brian menyoroti potensi pasar yang sangat besar di sektor ini. "Berbagai macam ya, kebutuhan kapal termasuk kapal apa, kapal domestik untuk angkutan penumpang, angkutan logistik barang. Nah, itu kan kita harusnya itu market yang sangat besar, mestinya industri kita tumbuh," pungkasnya, menyampaikan harapan besar Presiden Prabowo agar industri perkapalan Indonesia dapat bangkit dan berjaya di kancah nasional maupun global.