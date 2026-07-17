Prabowo Tantang Mereka Tanam Padi Sendiri

Internationalmedia.co.id – News – Presiden terpilih Prabowo Subianto melontarkan sindiran tajam kepada pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal. Dalam sebuah acara panen raya di Malang, Jawa Timur, Prabowo secara lugas menantang mereka yang keberatan dengan harga beras untuk mencoba menanam padi sendiri dan merasakan langsung prosesnya.

Berbicara di hadapan para petani dan prajurit TNI di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, pada Jumat (17/7/2026), Prabowo menyatakan kebanggaannya yang mendalam terhadap kontribusi petani Indonesia. "Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh, ikut kau tanam beras," tegas Prabowo, disambut riuh tepuk tangan meriah dari hadirin yang memenuhi lokasi.

Tak hanya petani, Prabowo juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para nelayan. Menurutnya, kedua profesi ini adalah garda terdepan dan pahlawan sejati dalam menjaga ketahanan pangan nasional. "Terima kasih petani, nelayan Indonesia. Kau, kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua," ujarnya penuh semangat, mengakui peran vital mereka.

Sindiran Prabowo kembali mengarah kepada mereka yang seolah tidak menginginkan petani mendapatkan penghasilan yang layak atas jerih payah mereka. Ia bahkan berkelakar bahwa TNI dan Kementerian Pertanian mungkin perlu menyiapkan lahan khusus agar para pengeluh tersebut bisa merasakan langsung sulitnya bertani dan memproduksi beras. "Kalau petani beras nggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri itu," kata Prabowo sambil tersenyum tipis. "Wuenak aja gitu," tambahnya, menggambarkan betapa mudahnya mengkritik tanpa memahami realitas di lapangan.

Acara peresmian panen raya yang menjadi sorotan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting negara. Di antaranya adalah Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, KSAD TNI Jenderal Maruli Simajuntak, KSAU TNI Marsekal Tonny Harjono, dan KSAL TNI Laksamana Muhamad Ali, menunjukkan dukungan penuh pemerintah terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan.