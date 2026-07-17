Malam Jumat Sangihe Bergetar Hebat Pusat Gempa di Laut

Internationalmedia.co.id – News melaporkan, sebuah gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 5,4 mengguncang perairan dekat Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, pada Jumat malam. Guncangan yang cukup terasa ini terjadi sekitar pukul 23.12 WIB, dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengidentifikasi pusat gempa berada di kedalaman dangkal, yakni 10 kilometer.

Informasi awal mengenai kejadian ini disampaikan langsung oleh BMKG melalui akun resmi X @infoBMKG. Mereka menyebutkan magnitudo gempa sebesar 5,4. Berdasarkan data geografis, titik koordinat gempa tercatat pada 5,91 Lintang Utara (LU) dan 125,24 Bujur Timur (BT).

Lokasi episenter gempa dipastikan berada di tengah laut, sekitar 257 kilometer di sebelah barat laut dari Tahuna, pusat pemerintahan Kepulauan Sangihe. Kedalaman yang relatif dangkal berpotensi menyebabkan getaran terasa lebih kuat di permukaan, memicu kewaspadaan warga sekitar.

Hingga berita ini diturunkan oleh internationalmedia.co.id, belum ada laporan resmi yang mengindikasikan adanya kerusakan infrastruktur atau korban jiwa akibat guncangan ini. BMKG juga menambahkan catatan penting bahwa data yang dirilis bersifat sementara dan mengutamakan kecepatan. "Hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," demikian pernyataan BMKG, menggarisbawahi sifat dinamis informasi kebencanaan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang.