Prabowo Idola Militer Thailand

Dalam sebuah momen yang menegaskan eratnya hubungan bilateral, Presiden terpilih Prabowo Subianto menerima tanda kehormatan prestisius dari Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand. Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, secara langsung menganugerahkan penghargaan tersebut di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/8/2026), sembari menyebut Prabowo sebagai "tokoh militer yang ikonik" di mata jajaran militer negaranya. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa penganugerahan ini menjadi sorotan utama dalam kunjungan kenegaraan PM Charnvirakul.

Penghargaan yang diberikan berupa baret dan pin khusus dari Angkatan Bersenjata Thailand, melambangkan pengakuan mendalam atas kontribusi dan reputasi Prabowo di dunia militer. Upacara simbolis ini berlangsung khidmat, menandai salah satu agenda penting dalam lawatan PM Charnvirakul ke Indonesia.

PM Charnvirakul membeberkan bahwa sebelum terbang ke Jakarta, ia telah meminta masukan dari para pejabat tinggi Angkatan Darat Thailand. Dari sesi pengarahan tersebut, terungkap betapa besar rasa hormat dan kekaguman yang dimiliki kalangan militer Thailand terhadap sosok Prabowo.

"Sebelum melakukan perjalanan ini, saya meminta para pejabat senior Angkatan Darat memberikan pengarahan. Mereka mengatakan kepada saya bahwa Anda benar-benar merupakan tokoh militer yang ikonik," ujar PM Charnvirakul di hadapan Prabowo, menekankan betapa mendalamnya kesan Prabowo di mata mereka.

Kekaguman ini tidak hanya terbatas pada jajaran senior. PM Charnvirakul juga menuturkan bahwa banyak jenderal muda Thailand sangat mengidolakan Prabowo, bahkan berkeinginan untuk turut serta dalam rombongan delegasinya demi bisa bertemu langsung. Sebagai manifestasi penghormatan tulus dari Angkatan Bersenjata Thailand, PM Charnvirakul lantas menyerahkan sejumlah medali kehormatan yang khusus dibawanya untuk Prabowo.

"Saya membawa sejumlah medali yang dengan sepenuh hati ingin dipersembahkan Angkatan Darat kami kepada Anda, karena Anda adalah seorang tokoh militer yang sangat mereka hormati," tegasnya, menjelaskan makna di balik pemberian tersebut.

Selain penganugerahan, PM Charnvirakul juga menggarisbawahi komitmen untuk mempererat kerja sama pertahanan kedua negara. Ini akan diwujudkan melalui peningkatan latihan militer gabungan, pertukaran intelijen, dan kolaborasi dalam menjaga keamanan maritim. Ia bahkan mengungkapkan pengetahuannya bahwa Prabowo pernah mengikuti pelatihan bersama Pasukan Khusus Thailand ketika masih aktif di Pasukan Khusus Indonesia, sebuah fakta yang semakin mengukuhkan ikatan historis.

Menanggapi penghormatan ini, Presiden Prabowo menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada PM Charnvirakul dan seluruh Pemerintah Kerajaan Thailand. "Saya juga ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Yang Mulia dan Pemerintah Kerajaan Thailand atas tanda kehormatan dari Angkatan Bersenjata Thailand yang akan dianugerahkan kepada saya," ungkap Prabowo. Ia menambahkan, "Penghargaan ini di luar dugaan saya, dan saya anggap sebagai cerminan dari kepercayaan, persahabatan, saling menghormati, serta eratnya hubungan antara Indonesia dan Thailand." Pernyataan ini menegaskan bahwa tanda kehormatan tersebut bukan hanya pengakuan pribadi, melainkan juga simbol kekuatan relasi bilateral yang terus tumbuh antara Indonesia dan Thailand.