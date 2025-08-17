Prabowo Dapat Ucapan Selamat Spesial dari Xi Jinping!

Internationalmedia.co.id memberitakan Presiden China, Xi Jinping, mengirimkan ucapan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 kepada Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto. Ucapan tersebut tak hanya sekadar formalitas, melainkan juga berisi ajakan untuk memperkuat kerja sama bilateral antara kedua negara di masa mendatang.

Dilansir dari Antara, Minggu (17/8/2025), kantor berita Xinhua melaporkan isi pesan Xi Jinping yang memuji pembangunan luar biasa Indonesia selama 78 tahun terakhir. Xi juga mengapresiasi peran Indonesia yang semakin signifikan di kancah internasional dan regional. Lebih lanjut, Xi menekankan pentingnya peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara, menyebutnya sebagai tonggak sejarah yang menandai kemajuan besar dan penguatan persahabatan tradisional.

Xi Jinping mengingat pertemuan-pertemuan suksesnya dengan Prabowo tahun lalu, menyatakan kedua pemimpin telah mencapai kesepakatan penting dalam membangun komunitas China-Indonesia. Ia meyakini hubungan Indonesia-China memiliki pengaruh besar di tingkat regional dan global, sehingga perlu ditingkatkan ke level yang lebih tinggi.

Keinginan Xi untuk mempererat hubungan bilateral dengan Indonesia tampak jelas. Ia menyatakan apresiasinya terhadap perkembangan hubungan kedua negara dan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Prabowo guna mencapai hasil-hasil baru dalam pembangunan komunitas China-Indonesia. Xi meyakini kerja sama yang kuat akan menjadi penopang modernisasi kedua negara dan berkontribusi besar bagi perdamaian, stabilitas, serta pembangunan regional dan global.