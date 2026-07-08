Prabowo dan Mantan PM Thailand Bahas Isu Krusial

Presiden terpilih Prabowo Subianto baru-baru ini menjadi tuan rumah bagi kunjungan penting mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, beserta anggota keluarganya. Pertemuan yang menarik perhatian publik ini, seperti yang diungkapkan Internationalmedia.co.id – News, memicu spekulasi mengenai substansi pembicaraan antara kedua tokoh berpengaruh tersebut.

Momen kebersamaan ini pertama kali terungkap melalui unggahan di akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet belum lama ini. Kehadiran Paetongtarn Shinawatra, putri Thaksin yang juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand pada periode 2024-2025, menambah bobot diplomatik pada pertemuan tersebut.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, dalam keterangannya kepada internationalmedia.co.id, mengonfirmasi bahwa pertemuan tersebut merupakan ajang untuk mempererat tali persahabatan yang telah terjalin lama antara Prabowo dan Thaksin. "Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban itu menjadi momentum untuk mempererat persahabatan yang telah terjalin lama," ujar Teddy. Ia menambahkan bahwa kedua pemimpin juga memanfaatkan kesempatan ini untuk bertukar pandangan mengenai berbagai perkembangan strategis di tingkat global serta dinamika kawasan.

Sebagai informasi, Thaksin Shinawatra sendiri pernah memimpin Thailand sebagai Perdana Menteri dari tahun 2001 hingga 2006. Kini, ia juga aktif berkontribusi bagi Indonesia sebagai anggota Dewan Penasihat Danantara, sebuah peran yang menggarisbawahi kedekatannya dengan Indonesia.

Teddy Indra Wijaya lebih lanjut menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara konsisten membuka jalur komunikasi dengan berbagai tokoh dan pemimpin dunia. Hal ini, menurutnya, merupakan bagian integral dari strategi Indonesia untuk memperluas jejaring kerja sama internasional dan memperkokoh posisi negara di kancah global.

Melalui serangkaian pertemuan bilateral semacam ini, Pemerintah Indonesia terus berupaya membangun dan memperkuat jaringan persahabatan serta komunikasi dengan para figur penting dunia, demi tercapainya tujuan perluasan kerja sama dan penguatan pengaruh Indonesia di tengah kompleksitas dinamika global.