Kabar Duka Mengejutkan dari Senayan

Internationalmedia.co.id – News – Suasana duka menyelimuti kancah politik nasional menyusul kabar wafatnya salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). H. A Bakri bin HM Musa, seorang legislator aktif sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN, dikabarkan meninggal dunia pada Selasa (28/7/2026). Berita kepergian sosok penting ini pertama kali diumumkan melalui akun Instagram resmi DPP PAN dan Fraksi PAN DPR RI, seperti yang dilansir internationalmedia.co.id.

Unggahan di platform media sosial partai berlogo matahari terbit itu menyampaikan rasa kehilangan yang mendalam. "Turut berduka atas wafatnya saudaraku H. A Bakri bin HM Musa. Anggota DPR RI Fraksi PAN, Ketua DPP PAN," demikian bunyi pernyataan resmi tersebut, mengonfirmasi kepergian almarhum.

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas), turut menyampaikan belasungkawa dan doa. Melalui pernyataannya, Zulhas memanjatkan doa agar seluruh amal baik almarhum diterima di sisi Allah SWT dan diberikan tempat terbaik, yakni husnul khotimah. Ia juga berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini. "Semoga Allah SWT menerima seluruh amal baik almarhum serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Insya Allah Husnul Khotimah," ujar Zulhas.

Lebih lanjut, Zulhas mengapresiasi tinggi dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan almarhum H. A Bakri selama masa hidupnya. Menurutnya, almarhum telah memberikan kontribusi signifikan, baik untuk kemajuan partai yang ia naungi maupun bagi bangsa dan negara. Kepergian H. A Bakri meninggalkan duka mendalam tidak hanya bagi keluarga besar PAN, tetapi juga bagi dunia politik Indonesia secara keseluruhan.