Grand Polonia Geger Ledakan Misterius

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah ledakan dahsyat mengguncang kawasan perumahan elite Grand Polonia, Medan, Sumatera Utara, pada Senin (20/7/2026). Insiden mengejutkan ini mengakibatkan kerusakan parah pada setidaknya tujuh unit rumah, dengan dugaan awal penyebabnya berasal dari pipa gas. Tim gabungan saat ini tengah berupaya keras mengevakuasi korban yang diperkirakan masih terjebak di dalam reruntuhan.

Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak menjelaskan, sumber ledakan diidentifikasi berasal dari salah satu rumah bernomor 3B. Namun, dampak kerusakan meluas hingga mengenai enam sampai tujuh rumah di sekitarnya. "Posisinya persis berada di depan rumah yang roboh ini," terang Calvijn, sebagaimana dilansir internationalmedia.co.id.

Fokus utama saat ini adalah upaya penyelamatan. Polisi menginformasikan bahwa ada enam orang yang diduga berada di dalam rumah mewah bernomor 3B saat ledakan terjadi. Dari jumlah tersebut, seorang bapak berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, sementara seorang anak balita juga telah berhasil dikeluarkan dan kini mendapatkan perawatan medis intensif di salah satu rumah sakit terdekat.

Namun, empat orang lainnya masih belum ditemukan dan diduga kuat masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Pihak kepolisian bersama tim SAR dan instansi terkait lainnya terus bekerja tanpa henti di lokasi kejadian untuk mencari dan mengevakuasi para korban yang tersisa. Situasi di lokasi masih tegang dengan petugas yang berhati-hati dalam setiap langkah evakuasi demi keselamatan.