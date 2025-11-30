Pesta Ulang Tahun Berdarah di California, Pelaku Penembakan Misterius Lenyap!

Internationalmedia.co.id – Kepolisian California kini tengah memburu seorang pelaku misterius yang bertanggung jawab atas penembakan massal mengerikan di sebuah acara keluarga di California. Insiden tragis ini telah merenggut nyawa empat orang dan melukai sepuluh lainnya. Pihak berwenang mendesak saksi mata untuk segera memberikan informasi yang dapat membantu mengungkap identitas dan motif pelaku.

"Tersangka penembakan melarikan diri dan masih buron," tegas Juru Bicara Kantor Sheriff Wilayah San Joaquin, Heather Brent, seperti dikutip dari CNN, Minggu (30/11/2025). Kantor Sheriff Wilayah San Joaquin menjadi garda terdepan dalam penyelidikan kasus ini.

Detektif saat ini bekerja keras untuk mengumpulkan petunjuk dan menganalisis semua kemungkinan motif di balik serangan brutal ini. "Penyelidik sedang menyelidiki semua kemungkinan," kata Brent.

Meskipun informasi masih terbatas, indikasi awal menunjukkan bahwa penembakan ini mungkin merupakan tindakan yang disengaja. "Indikasi awal menunjukkan bahwa ini mungkin insiden yang disengaja," ungkap Brent dalam konferensi pers.

Penembakan mengerikan ini terjadi menjelang pukul 18.00 waktu setempat di sebuah aula perjamuan di bagian utara kota Stockton, tempat acara keluarga tersebut berlangsung. Lokasi tersebut, yang juga memiliki area parkir dengan beberapa bisnis termasuk Dairy Queen, kini menjadi pusat perhatian dan penyelidikan intensif. Stockton sendiri terletak sekitar 64 kilometer di selatan Sacramento.

Pihak kepolisian terus mengimbau masyarakat untuk memberikan informasi sekecil apapun yang mungkin relevan dengan kasus ini. Penyelidikan masih berlangsung aktif dan pihak berwenang berjanji untuk membawa pelaku ke pengadilan secepat mungkin. Internationalmedia.co.id akan terus memberikan perkembangan terbaru mengenai kasus ini.