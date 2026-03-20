Pesan Idulfitri Raja Salman Menguak Ancaman Baru

Perayaan Idulfitri 1447 Hijriah pada 20 Maret 2026 di Arab Saudi menjadi momen bagi Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud untuk menyampaikan pesan mendalam. Dalam pidatonya, yang dipublikasikan melalui platform X dan dilansir oleh Internationalmedia.co.id – News, Raja Salman tidak hanya berbagi harapan, namun juga menyoroti peran sentral Kerajaan dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global.

"Kerajaan Arab Saudi senantiasa mengedepankan usaha berkelanjutan demi menopang perdamaian dunia, serta memelihara keamanan dan stabilitas melalui pendekatan yang teguh dalam menghadapi berbagai krisis," demikian pernyataan Raja Salman. Beliau menambahkan, posisi Kerajaan terhadap insiden-insiden yang kini memanas di kawasan menunjukkan komitmen tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Raja Salman juga memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran militer Saudi. Beliau memanjatkan doa agar para prajurit gagah berani yang berjaga di perbatasan senantiasa dilindungi dan diberikan kemenangan. "Kami memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk menganugerahkan kemenangan kepada para pahlawan dan prajurit pemberani kami yang bertugas di garis depan. Semoga Dia melindungi Tanah Air kami yang berharga, seluruh umat Islam, dan dunia, serta melimpahkan keamanan dan kemakmuran yang abadi," ucapnya penuh harap.

Pesan Raja Salman ini disampaikan di tengah situasi regional yang memanas, di mana Arab Saudi tengah berupaya mempertahankan diri dari serangkaian serangan rudal dan drone yang dilancarkan oleh Iran. Eskalasi ini terjadi menyusul dimulainya konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran pada 28 Februari lalu.

Sebelumnya, pada Kamis (19/3), Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, telah mengeluarkan peringatan tegas. Ia menyatakan bahwa kesabaran Kerajaan dalam menghadapi gelombang serangan Iran "memiliki batasnya." Konflik ini sendiri telah meluas, menyasar fasilitas energi krusial di wilayah Teluk.

Serangan-serangan Iran tersebut dilaporkan menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di Teluk serta wilayah Israel. Sistem pertahanan udara Uni Emirat Arab (UEA) dan Kuwait berhasil merespons serangan rudal, sementara Arab Saudi dengan sigap mencegat serangan drone.

Di bagian lain Teluk, Bahrain juga merasakan dampaknya. Kementerian Dalam Negeri Bahrain melaporkan bahwa puing-puing dari "agresi Iran" memicu kebakaran di sebuah gudang, meskipun insiden tersebut berhasil ditangani tanpa menimbulkan korban luka, seperti yang dilansir oleh internationalmedia.co.id pada Minggu (20/3/2026). Sementara itu, Kementerian Pertahanan Arab Saudi mengumumkan keberhasilan pasukannya dalam waktu kurang dari dua jam, berhasil "menghalau dan melumpuhkan" sepuluh drone di wilayah timur dan satu drone lainnya di bagian utara negara itu.