Pertemuan Rahasia Trump-Putin di Alaska: Misi Perdamaian atau Jebakan?

Berita mengejutkan datang dari Alaska. Internationalmedia.co.id melaporkan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin memulai perundingan tertutup di sebuah pangkalan militer di Alaska pada Jumat (15/8) waktu setempat. Pertemuan puncak yang dijaga ketat ini bertujuan mengakhiri konflik berkepanjangan di Ukraina, perang yang diluncurkan Moskow pada tahun 2022.

Informasi yang berhasil dihimpun internationalmedia.co.id menyebutkan, para jurnalis dipaksa meninggalkan ruangan tak lama setelah Trump, Putin, dan sejumlah pejabat tinggi duduk di depan latar belakang yang bertuliskan "Mengejar Perdamaian." Sebuah gestur diplomasi yang penuh misteri. Jabat tangan dan salam hangat tertangkap kamera sebelum pintu rapat tertutup rapat.

Pertemuan ini menjadi sorotan dunia, khususnya negara-negara Eropa dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ketidakhadiran Zelensky dalam perundingan ini semakin menambah spekulasi. Sebelumnya, Zelensky secara terbuka menolak tekanan dari Trump untuk menyerahkan wilayah yang direbut Rusia, sebuah sikap tegas yang menambah kompleksitas negosiasi. Apakah pertemuan rahasia ini akan menghasilkan terobosan damai atau justru jebakan diplomasi? Dunia menunggu jawabannya.