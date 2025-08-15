Pertemuan Rahasia Trump-Putin di Alaska: Damai atau Jebakan?

Berita mengejutkan datang dari Alaska. Internationalmedia.co.id melaporkan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah tiba di pangkalan militer setempat untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan ini, yang dijadwalkan berlangsung secara tatap muka, menjadi sorotan dunia mengingat upaya Trump untuk mengakhiri konflik Rusia-Ukraina yang telah berlangsung hampir tiga setengah tahun.

Kunjungan Trump ke Alaska menandai kunjungan pertamanya ke wilayah Barat sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Didampingi oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Utusan Khusus Steve Witkoff, Trump akan berunding dengan Putin. Rencananya, pertemuan ini akan dilanjutkan dengan makan siang bersama pejabat lainnya. Gedung Putih mengonfirmasi kehadiran para ajudan utama Trump dalam pertemuan tersebut.

Pertemuan ini merupakan yang kedua kalinya bagi Trump dan Putin sejak 2021. Trump sendiri sebelumnya menyatakan harapannya untuk pertemuan lanjutan yang melibatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Namun, ketidakhadiran Zelensky dalam pertemuan di Anchorage memicu kekhawatiran akan potensi kesepakatan yang merugikan Ukraina.

Perundingan berisiko tinggi ini terjadi di tengah desakan dari Zelensky dan sekutu-sekutunya di Eropa kepada Partai Republik untuk mendorong gencatan senjata. Meningkatnya serangan Rusia semakin memperkuat kekhawatiran tersebut. Trump telah memperingatkan Rusia akan menghadapi "konsekuensi yang sangat berat" jika Putin menolak mengakhiri perang, meskipun ia belum menjelaskan secara detail konsekuensi tersebut.

Janji Trump untuk mengakhiri perang pada hari pertama masa jabatannya jika terpilih kembali pada 2024 hingga kini masih menjadi pertanyaan besar. Meskipun ia mengklaim telah melakukan "komunikasi yang sangat baik" dengan para pemimpin Eropa, termasuk Zelensky, ancaman "sanksi sekunder" terhadap mitra dagang Rusia yang telah diutarakannya belum terealisasi. Akankah pertemuan rahasia ini membawa angin segar bagi perdamaian, atau justru menjadi jebakan yang merugikan Ukraina? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.