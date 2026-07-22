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Rabu, Juli 22

Jejak Baru Sudaryono Kursi Wamentan Jadi Sorotan

GunawatiBy Tidak ada komentar1 Min Read
Jejak Baru Sudaryono Kursi Wamentan Jadi Sorotan

Internationalmedia.co.id – News – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menunjuk Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru. Penunjukan ini otomatis mengosongkan posisi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) yang sebelumnya diemban oleh Sudaryono, memicu pertanyaan mengenai siapa yang akan mengisi kursi penting tersebut. Pengumuman penting ini disampaikan di Istana Jakarta Pusat pada Rabu, 22 Juli 2026.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Sudaryono akan menjabat sebagai Kepala BGN secara definitif, menggantikan Nanik O Deyang yang telah mengundurkan diri. Prasetyo Hadi juga menegaskan bahwa Sudaryono tidak akan merangkap jabatan, memastikan fokus penuh pada tugas barunya di BGN. "Definitif, tidak merangkap jabatan," ujar Prasetyo dalam konferensi pers tersebut, menekankan komitmen terhadap efektivitas kinerja.

Jejak Baru Sudaryono Kursi Wamentan Jadi Sorotan
Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

Terkait kekosongan kursi Wamentan, Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Presiden Prabowo belum menunjuk pengganti. Proses pelantikan Sudaryono sebagai Kepala BGN dijadwalkan berlangsung sore hari ini. "Belum, nanti pada waktunya kalau memang dirasa diperlukan untuk penguatan Wakil Menteri Pertanian akan disampaikan kepada teman-teman," imbuhnya, mengindikasikan bahwa penunjukan Wamentan baru akan dilakukan sesuai kebutuhan dan pertimbangan yang matang di masa mendatang.

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Gunawati

kontributor International Media yang berfokus pada peliputan berita dari kawasan Amerika dan Eropa. Ia secara rutin menyajikan analisis mengenai kebijakan luar negeri, isu-isu sosial, dan perkembangan politik di negara-negara Barat.

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