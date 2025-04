Perang Dagang AS-China: Negeri Tirai Bambu Tak Gentar

Internationalmedia.co.id melaporkan, ketegangan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China semakin memanas. Beijing menegaskan sikapnya yang tak gentar menghadapi ancaman dari Washington, bahkan di tengah peningkatan tarif impor yang signifikan. Pernyataan ini muncul sebagai respons atas langkah AS yang terus menaikkan tarif terhadap barang-barang impor dari China.

Awalnya, AS memulai perang tarif dengan sejumlah negara, namun China menjadi target utama dengan tarif yang jauh lebih tinggi. Sebagai balasan, China juga menerapkan tarif resiprokal. Esakalasi terus terjadi, dengan AS menaikkan tarif hingga 125%, bahkan berpotensi mencapai 145% untuk beberapa produk, menurut laporan internationalmedia.co.id. Kementerian Luar Negeri China menyebut tindakan AS sebagai "tirani perdagangan" dan menolak praktik hegemonik tersebut.

Presiden AS Donald Trump, melalui pernyataan Sekretaris Pers Karoline Leavitt, menyatakan bahwa "bola ada di tangan China" dan mendesak Beijing untuk mencapai kesepakatan. Trump juga menuduh China telah mengingkari kesepakatan dengan Boeing, mengakibatkan larangan impor pesawat Boeing oleh maskapai penerbangan China. Tuduhan ini semakin memperkeruh suasana.

Namun, China tetap teguh pada pendiriannya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menegaskan bahwa negaranya tidak takut pada perang dagang dan menyerukan dialog yang setara dan saling menguntungkan. Lin menekankan bahwa AS-lah yang memulai perang tarif ini dan tidak akan ada pemenang dalam konflik tersebut. China, kata Lin, tidak menginginkan perang dagang, tetapi juga tidak takut untuk menghadapinya. Pernyataan ini menunjukkan tekad China untuk menghadapi tekanan AS tanpa kompromi. Situasi ini tentu akan terus menjadi sorotan dunia dan berdampak besar pada perekonomian global.