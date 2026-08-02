Penyelamatan Dramatis Korban Kapal Terbakar Berakhir di Perak

Internationalmedia.co.id – News – Sejumlah besar korban selamat dari insiden kebakaran yang melanda KM Mutiara Sentosa 2 di perairan Sumenep kini dalam perjalanan menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kedatangan mereka diperkirakan pada dini hari nanti, membawa kisah-kisah mencekam dari tengah laut setelah kapal yang mereka tumpangi dilalap si jago merah.

Menurut informasi yang dihimpun internationalmedia.co.id, Purwanto Wahyu Widodo, Regional Head Jawa PT Pelindo Regional 3, mengungkapkan bahwa ada empat kapal yang telah dikerahkan untuk mengevakuasi para penumpang. "Empat kapal membawa korban selamat. Rencananya, mereka akan sandar di Perak antara pukul 23.00 WIB hingga 01.00 WIB," jelas Purwanto.

Purwanto menambahkan, keempat kapal tersebut masih dalam perjalanan menuju Tanjung Perak Surabaya. Selain ke Surabaya, beberapa korban selamat juga dievakuasi menuju Sumenep. Tim Basarnas juga turut serta dalam operasi penyelamatan yang intensif ini. "Basarnas menerima laporan kejadian pada pukul 09.00 pagi dan langsung bergerak cepat menuju titik koordinat kapal yang mengalami kebakaran. Namun, hingga kini kami masih belum menerima informasi pasti kapan mereka akan kembali dengan korban selamat lainnya," ujarnya.

Rekaman video yang beredar luas menggambarkan suasana kepanikan yang luar biasa di atas kapal nahas tersebut. Ratusan penumpang terlihat berdesakan di area anjungan dan haluan, banyak di antaranya mengenakan pelampung penyelamat. Beberapa penumpang bahkan nekat melompat ke laut demi menyelamatkan diri dari kobaran api yang terus membesar. Hingga saat ini, insiden tragis ini telah menelan empat korban jiwa.