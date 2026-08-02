Empat Nyawa Melayang dalam Kobaran Api Kapal

Jakarta – Sebuah insiden tragis menimpa KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Sumenep, Madura, mengakibatkan sedikitnya empat orang meninggal dunia. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, musibah kebakaran yang terjadi pada Minggu (2/8/2026) ini telah menyita perhatian publik dan tim penyelamat.

Hingga Minggu sore, data terbaru dari Basarnas yang diterima Internationalmedia.co.id mengonfirmasi bahwa empat penumpang ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Kantor SAR Surabaya, melalui pembaruan data hingga pukul 15.15 WIB, mencatat total 222 korban berhasil dievakuasi oleh tim gabungan dan kapal-kapal penolong di sekitar lokasi kejadian. Dari jumlah tersebut, 218 orang dinyatakan selamat, sementara empat lainnya meninggal dunia.

Humas Kantor SAR Surabaya, Novita Nirmala, merinci peran sejumlah kapal dalam operasi penyelamatan ini. KM Meratus Pematang Siantar berhasil mengevakuasi 109 orang selamat dan 2 korban meninggal. Kapal TB Hasnur 26 menyelamatkan 65 orang selamat dan 1 korban meninggal. Sementara itu, KM Transco Arafura mengevakuasi 17 orang selamat, KM Meratus Project 3 menyelamatkan 13 orang selamat dan 1 korban meninggal, KM Prakarsa Mas mengevakuasi 7 orang selamat, dan KM SC Aila XVII juga berhasil menyelamatkan 7 orang selamat.

Kebakaran pada kapal jenis Ro-Ro milik PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP) ini pertama kali terdeteksi pada Minggu pagi, sekitar pukul 06.00 hingga 07.00 WIB. Kapal sepanjang 160 meter tersebut diketahui mengangkut total 232 penumpang, yang mayoritas merupakan sopir dan kernet armada logistik.