Penyebab Aneh Pemotor Terjatuh Beruntun di Bantargebang

Sebuah insiden yang menghebohkan jagat maya terjadi di Jalan Siliwangi Pangkalan 5, Bantargebang, Kota Bekasi, di mana sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh secara beruntun. Peristiwa ini diduga kuat akibat kondisi jalan yang licin karena tetesan air lindi dari truk sampah yang melintas. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, kejadian yang terekam kamera dan menjadi viral ini memicu kekhawatiran publik akan keselamatan jalan.

Dalam rekaman video yang tersebar luas, terlihat jelas bagaimana seorang pemotor berjaket hujan biru kehilangan kendali dan terjatuh. Tak berselang lama, dua pengendara di belakangnya juga mengalami nasib serupa. Ironisnya, dari arah berlawanan, dua pemotor lain turut menjadi korban licinnya jalan. Warga sekitar dengan sigap memberikan pertolongan pertama kepada para korban dan segera memasang peringatan agar pengendara lain lebih berhati-hati.

Dikonfirmasi terpisah oleh internationalmedia.co.id, Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Gefri Agitia, menjelaskan bahwa insiden tersebut terjadi pada Selasa (4/8) malam. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, jalanan menjadi sangat licin setelah hujan turun dan bercampur dengan tetesan air lindi dari truk pengangkut sampah yang menuju ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Kompol Gefri dengan tegas membantah narasi yang sempat beredar luas di masyarakat bahwa penyebab kecelakaan adalah tumpahan oli. "Bukan disebabkan karena oli tumpah di jalan. Melainkan karena tetesan air lindi atau air sampah truk sampah yang mengarah ke TPST Bantargebang dan hujan rintik-rintik yang mengakibatkan jalan licin," tegasnya saat dikonfirmasi pada Rabu (5/8).

Menanggapi laporan warga, pihak kepolisian segera berkoordinasi dengan manajemen TPST Bantargebang serta tim pemadam kebakaran. Tindakan cepat diambil dengan melakukan pembersihan jalan secara menyeluruh menggunakan semprotan air. Berkat upaya tersebut, Kompol Gefri memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada lagi insiden pengendara roda dua yang terjatuh di lokasi tersebut.