Pengakuan Mengejutkan Prancis!

Internationalmedia.co.id melaporkan sebuah pengakuan mengejutkan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Di hadapan para pemimpin dunia, Senin (22/9/2025), Macron secara resmi menyatakan pengakuan Prancis terhadap Negara Palestina. Pengumuman ini disampaikan saat Macron membuka KTT yang difokuskan pada solusi dua negara untuk mencapai perdamaian antara Palestina dan Israel. KTT yang dipimpin bersama oleh Prancis dan Arab Saudi ini disiarkan langsung melalui situs resmi PBB, dan dihadiri oleh Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.

Macron menegaskan bahwa pengakuan ini merupakan langkah penting menuju perdamaian yang telah lama dinantikan. Ia menekankan bahwa saatnya telah tiba untuk mengakhiri konflik berkepanjangan tersebut. "Hari ini, saya menyatakan bahwa Prancis mengakui Negara Palestina," tegas Macron dalam pidatonya. Lebih lanjut, ia menyatakan komitmen Prancis untuk mendukung upaya-upaya perdamaian dan mendorong solusi dua negara sebagai jalan keluar yang adil dan berkelanjutan. "Inilah tanggung jawab kita, untuk melakukan segala daya upaya kita guna menjaga kemungkinan solusi dua negara," tandasnya. Pengumuman ini tentu akan berdampak signifikan pada dinamika politik Timur Tengah dan upaya perdamaian di kawasan tersebut. internationalmedia.co.id akan terus memantau perkembangan situasi dan memberikan informasi terbaru.