Penembak Influencer Terkenal Tertangkap? FBI Rilis Foto Misterius

Internationalmedia.co.id melaporkan, Biro Investigasi Federal (FBI) Amerika Serikat telah merilis foto seorang pria yang diduga sebagai pelaku penembakan influencer pendukung Donald Trump, Charlie Kirk. Foto tersebut, yang diunggah melalui akun X FBI, memperlihatkan seorang pria mengenakan topi baseball, kacamata hitam, dan pakaian kasual. Dua foto berbeda ditampilkan; satu memperlihatkan pria tersebut menaiki tangga, dan lainnya menunjukkan ia berjalan dengan sudut pandang lebih dekat.

Dalam cuitannya, FBI meminta bantuan publik untuk mengidentifikasi pria tersebut terkait kasus penembakan fatal ini. Sebelumnya, FBI telah menemukan senjata yang diduga digunakan dalam aksi tersebut, yaitu sebuah senapan bolt-action berkekuatan tinggi, menurut pernyataan Agen FBI Robert Bohls dalam konferensi pers.

Insiden penembakan terjadi pada Rabu (10/9) siang waktu setempat di Universitas Utah Valley, saat Kirk sedang berpidato. Rekaman video yang beredar menunjukkan Kirk terkena tembakan dan langsung tersungkur. Pihak universitas awalnya melaporkan adanya penembakan dan penangkapan tersangka, namun kemudian meralat pernyataan tersebut, menyatakan bahwa pelaku masih buron. Namun, Direktur FBI Kash Patel menyatakan pada malam harinya bahwa tersangka telah ditahan. Rilisnya foto-foto ini diharapkan dapat membantu mengungkap seluruh detail kasus penembakan yang menggemparkan tersebut.