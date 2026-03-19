Pembunuhan Tokoh Iran China Beri Peringatan Keras

Jakarta – Internationalmedia.co.id – News melaporkan, Tiongkok melontarkan kecaman keras atas pembunuhan kepala keamanan nasional Iran, Ali Larijani, yang tewas akibat serangan udara Israel. Beijing dengan tegas menyatakan tindakan pembunuhan terhadap sejumlah pimpinan negara Iran sebagai hal yang sama sekali tidak dapat diterima. Insiden ini, yang terjadi pada Kamis (19/3/2026), memicu kekhawatiran global akan potensi eskalasi konflik di Timur Tengah.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam konferensi persnya, menegaskan sikap negaranya. "Kami selalu menentang penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional. Tindakan membunuh para pemimpin negara Iran dan menyerang target sipil bahkan lebih tidak dapat diterima," ujarnya. Lin Jian juga mendesak semua pihak terkait untuk segera menghentikan operasi militer demi mencegah situasi regional lepas kendali. Meskipun China merupakan mitra dekat Iran, Beijing juga tidak segan mengkritik serangan Teheran terhadap negara-negara Teluk yang menampung pangkalan militer AS, menunjukkan pendekatan yang seimbang dalam diplomasi regionalnya.

Kematian Ali Larijani menandai kehilangan tokoh Iran paling terkemuka sejak pemimpin tertinggi Ali Khamenei dan beberapa pejabat senior lainnya tewas dalam serangkaian serangan Amerika Serikat dan Israel yang dimulai pada 28 Februari. Menyadari gentingnya situasi, Beijing telah aktif berupaya menengahi konflik. Utusan khusus China untuk Timur Tengah, Zhai Jun, telah mengadakan pertemuan dengan para pejabat tinggi di seluruh wilayah bulan ini. Selama kunjungannya, Zhai menekankan pentingnya tidak menyerang "target non-militer" dan menjaga "keamanan jalur pelayaran," seperti disampaikan Lin. China juga berkomitmen memberikan bantuan kemanusiaan kepada Iran, Lebanon, Yordania, dan Irak.

Senada dengan China, sekutu Iran lainnya, Presiden Rusia Vladimir Putin, turut menyampaikan belasungkawa mendalam kepada Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei atas wafatnya Ali Larijani. Putin menyebut Larijani sebagai "sahabat sejati" Rusia, yang telah berkontribusi signifikan dalam pengembangan kemitraan strategis komprehensif antara Moskow dan Teheran. "Terimalah belasungkawa terdalam kami atas kematian Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Republik Islam Iran, Ali Larijani," kata Putin dalam pesannya, seraya menambahkan bahwa Larijani "akan tetap di hati kami." Pesan belasungkawa ini diterbitkan oleh penyiar resmi Iran IRIB, menurut laporan media berita Rusia, termasuk kantor berita negara Tass.