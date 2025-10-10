Pabrik Bahan Peledak di AS Hancur Lebur, Puluhan Nyawa Melayang?

Internationalmedia.co.id – Ledakan dahsyat mengguncang sebuah pabrik bahan peledak di Bucksnort, Tennessee, Amerika Serikat, Jumat (10/10) waktu setempat. Akibatnya, sejumlah besar pekerja dilaporkan tewas dan hilang, memicu respons darurat besar-besaran dan peringatan bagi warga sekitar.

Kantor Sheriff Hickman County mengumumkan melalui Facebook bahwa ledakan terjadi di Accurate Energetic Systems, sebuah perusahaan yang berlokasi di Hickman County, Tennessee. Layanan darurat segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk menangani situasi yang sangat berbahaya ini.

Meskipun belum ada konfirmasi resmi mengenai jumlah korban jiwa atau penyebab ledakan dari kantor walikota Hickman County, Sheriff Humphreys County, Chris Davis, memberikan keterangan yang lebih rinci. Davis melaporkan bahwa ledakan tersebut sangat dahsyat, menghancurkan seluruh bangunan di fasilitas tersebut dan menyebabkan sejumlah pekerja hilang.

"Saat ini ada beberapa orang yang belum ditemukan. Kami berusaha untuk memperhatikan keluarga dan situasi tersebut," ujar Davis. "Kami memang memiliki beberapa korban yang sudah meninggal. Tapi kami akan kembali dan seperti yang saya katakan, bicaralah dengan keluarga-keluarga ini, beri tahu mereka," tambahnya.

Pihak berwenang telah mengamankan area tersebut, namun memperingatkan adanya potensi ledakan kecil susulan di sekitar lokasi. Accurate Energetic Systems, produsen bahan peledak yang berdiri sejak 1980, belum memberikan komentar resmi terkait insiden ini. Informasi lebih lanjut akan disampaikan seiring perkembangan investigasi.