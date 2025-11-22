Opsi Judul 1:

Trump dan Wali Kota Muslim New York Bertemu Rahasia, Apa yang Dibahas?

Internationalmedia.co.id – Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara mengejutkan bertemu dengan Wali Kota New York terpilih, Zohran Mamdani, di Gedung Putih. Pertemuan perdana ini memicu rasa ingin tahu publik, mengingat latar belakang Mamdani sebagai wali kota Muslim pertama di New York.

Pertemuan yang berlangsung tertutup pada Jumat (21/11) waktu setempat itu, kemudian diungkapkan oleh Trump dan Mamdani dalam keterangan bersama di Ruang Oval. Trump menyebut pertemuan itu "hebat, sangat bagus, dan sangat produktif". Keduanya membahas isu-isu krusial bagi warga New York, termasuk perumahan terjangkau dan harga pangan.

Trump bahkan memprediksi Mamdani akan "mengejutkan" banyak pihak, termasuk kelompok konservatif dan liberal. Ia menekankan bahwa kesuksesan Mamdani sebagai wali kota akan membuatnya bahagia, tanpa memandang perbedaan partai.

Mamdani sendiri mengapresiasi kesempatan bertemu dengan Trump dan membahas solusi untuk masalah keterjangkauan hidup di New York. Ia menyoroti pentingnya akses terhadap sewa yang terjangkau, kebutuhan pokok, dan utilitas bagi seluruh warga. Mamdani berharap dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk mewujudkan visi tersebut.

