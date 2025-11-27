Opsi Judul 1:

Iran Bikin Geram Lebanon, Ada Apa?

Artikel:

Internationalmedia.co.id – Sebuah komentar pedas dari seorang pejabat Iran telah memicu kemarahan di Lebanon, sementara Hong Kong berduka dan melakukan investigasi mendalam atas tragedi kebakaran apartemen yang merenggut puluhan nyawa. Dunia internasional dikejutkan oleh serangkaian peristiwa yang mengguncang, dari Timur Tengah hingga Asia.

Komentar kontroversial dari penasihat senior Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Ali Akbar Velayati, yang menyebut Hizbullah lebih penting daripada kebutuhan dasar rakyat Lebanon, menuai kecaman keras dari pemerintah Beirut. Mereka memperingatkan Iran untuk tidak mencampuri urusan internal negara mereka.

Di sisi lain, Hong Kong tengah berduka atas kebakaran dahsyat yang melanda kompleks apartemen Wang Fuk Court. Jumlah korban tewas terus bertambah hingga mencapai 55 orang. Sekretaris Keamanan Hong Kong, Chris Tang, telah mengumumkan penyelidikan kriminal atas insiden tersebut, dengan fokus pada penyebab kebakaran yang dinilai "tidak biasa".

Sementara itu, di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump mengecam penembakan terhadap dua tentara Garda Nasional sebagai "aksi teror" yang dilakukan oleh seorang migran asal Afghanistan. Trump menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan tindakan keji dan penuh kebencian.

Dalam perkembangan lainnya, terungkap bahwa Trump sempat memberikan saran kepada Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi untuk tidak memprovokasi China terkait isu Taiwan. Saran ini muncul di tengah ketegangan diplomatik antara Tokyo dan Beijing terkait potensi intervensi militer Jepang jika China menyerang Taiwan.

