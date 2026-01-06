Operasi Senyap AS di Jantung Caracas

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah pengungkapan mengejutkan datang dari Washington DC. Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Pete Hegseth, secara resmi mengonfirmasi pengerahan hampir 200 personel militer AS ke Caracas, ibu kota Venezuela, pada Sabtu (3/1) waktu setempat. Misi utama dari operasi militer rahasia ini adalah untuk menahan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Penangkapan ini sekaligus menandai berakhirnya rezim Maduro yang telah berkuasa selama 12 tahun, sebuah periode yang oleh otoritas AS digambarkan semakin otoriter.

Pemerintah Washington telah lama menuduh Maduro terlibat dalam jaringan kartel narkoba internasional, bahkan menetapkan hadiah sebesar US$50 juta, atau setara dengan Rp838 miliar, bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi yang mengarah pada penangkapannya. Pengungkapan detail operasi ini disampaikan Hegseth dalam pidatonya di hadapan para pelaut dan pekerja galangan kapal AS di Virginia pada Senin (5/1), seperti dilansir AFP, Selasa (6/1/2026).

Hegseth menegaskan bahwa pengerahan "hampir 200 tentara Amerika terbaik kita" ke pusat kota Caracas berhasil menangkap individu yang didakwa dan diburu oleh otoritas kehakiman Amerika, tanpa adanya korban jiwa dari pihak AS. Pernyataan ini menjadi kali pertama seorang pejabat tinggi Washington memberikan angka pasti mengenai jumlah pasukan yang terlibat dalam invasi mendadak ke Caracas tersebut. Operasi yang menggemparkan dunia ini tidak hanya melibatkan pasukan darat, tetapi juga didukung oleh lebih dari 150 pesawat militer dengan berbagai peran, termasuk helikopter tempur yang menyerang posisi pertahanan Venezuela.

Nicolas Maduro, yang selama ini mengidentifikasi dirinya sebagai seorang sosialis, dikenal memimpin Venezuela dengan tangan besi. Kekuasaannya dipertahankan melalui serangkaian pemilihan umum yang secara luas dicurigai penuh kecurangan dan manipulasi.

Kini, Maduro ditahan di sebuah penjara di New York. Ia telah menjalani sidang perdana di pengadilan federal Manhattan pada Senin (5/1) waktu setempat, menghadapi berbagai dakwaan serius, termasuk dugaan konspirasi narkoterorisme. Dalam persidangan tersebut, Maduro menyatakan diri tidak bersalah atas seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Istrinya, Cilia Flores, yang juga didakwa oleh AS, turut mengajukan pembelaan tidak bersalah di pengadilan.