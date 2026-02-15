Obama Ungkap Kebenaran di Balik Kegaduhan

Mantan Presiden AS Barack Obama menunjukkan ketenangan luar biasa setelah akun media sosial Donald Trump mengunggah video rasis yang secara eksplisit menggambarkan dirinya dan istrinya, Michelle, sebagai monyet. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, insiden ini memicu gelombang kecaman luas, namun Obama memilih untuk merespons dengan cara yang jauh dari kemarahan.

Video kontroversial tersebut, yang diunggah di platform Truth Social milik Trump, diiringi lagu ‘The Lion Sleeps Tonight’ dan menyertakan klaim tak berdasar mengenai kecurangan pemilu 2020. Klip tersebut secara eksplisit menampilkan karikatur rasis yang menyamakan orang kulit hitam dengan monyet, sebuah citra yang tampaknya diambil dari unggahan X seorang pembuat meme konservatif pada Oktober lalu.

Reaksi keras segera berdatangan dari berbagai spektrum politik. Baik politisi Demokrat maupun Republik mengecam keras unggahan tersebut. Senator Tim Scott, satu-satunya senator Republik kulit hitam, bahkan menyebutnya sebagai ‘hal paling rasis yang pernah saya lihat dari Gedung Putih ini’. Awalnya, Gedung Putih membela video itu, menyebut kritik sebagai ‘kemarahan palsu’, sebelum akhirnya menyalahkan seorang anggota staf dan menghapus unggahan tersebut.

Di tengah badai kritik, Trump sendiri bersikukuh. Kepada wartawan, ia menyatakan ‘tidak melihat’ bagian video yang menampilkan keluarga Obama dan menolak untuk meminta maaf. Dengan tegas ia berujar, "Saya tidak membuat kesalahan," ketika ditanya mengenai kemungkinan permintaan maaf.

Respons kalem Obama disampaikan dalam sebuah wawancara podcast berdurasi 47 menit dengan podcaster liberal Brian Tyler Cohen. Podcast yang dirilis pada Sabtu (14/2) itu membahas berbagai isu terkini di AS, termasuk kontroversi video Trump. Cohen secara langsung menanyakan tentang unggahan Trump yang menampilkan wajah Obama pada tubuh seekor kera, di tengah ‘wacana’ AS yang disebutnya telah merosot ke tingkat kekejaman yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Menanggapi hal itu, Obama menekankan, "Penting untuk menyadari bahwa mayoritas rakyat Amerika menganggap perilaku ini sangat mengganggu. Memang benar bahwa hal itu menarik perhatian. Memang benar bahwa itu mengalihkan perhatian." Tanpa menyebut nama Trump secara langsung, Obama menyindir fenomena ‘pertunjukan badut’ di media sosial dan televisi. Ia mengamati hilangnya rasa malu dan kesopanan di antara individu yang seharusnya menjunjung tinggi kehormatan jabatan. "Ada semacam pertunjukan badut yang terjadi di media sosial dan televisi. Dan yang benar adalah tampaknya tidak ada rasa malu tentang hal ini di antara orang-orang yang dulu merasa bahwa Anda harus memiliki semacam kesopanan dan rasa pantas serta rasa hormat terhadap jabatan, bukan? Itu telah hilang," tegas Obama.

Di luar insiden tersebut, Obama juga menggunakan platform podcast itu untuk membahas isu-isu lain. Ia memuji para demonstran yang berunjuk rasa secara damai menentang operasi imigrasi, berbicara tentang penataan ulang daerah pemilihan, dan memberikan pembaruan mengenai perpustakaan kepresidenannya yang akan dibuka di Chicago tahun depan. Respons Obama ini menggarisbawahi komitmennya terhadap nilai-nilai kesopanan dan kebaikan, bahkan di tengah provokasi politik yang paling ekstrem.