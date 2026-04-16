Remaja 14 Tahun Gemparkan Turki

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah tragedi penembakan massal yang mengerikan telah mengguncang sebuah sekolah di Turki, menewaskan sembilan orang dan melukai belasan lainnya. Aksi brutal ini dilakukan oleh seorang remaja berusia 14 tahun pada hari Rabu (15/4) di Provinsi Kahramanmaras, memicu kepanikan dan kekacauan yang tak terbayangkan di lingkungan pendidikan.

Pelaku, yang membawa lima pucuk senjata api, terekam kamera pengawas saat berjalan menyusuri lorong sekolah, kemudian tanpa ragu melepaskan tembakan ke arah siswa dan staf. Rekaman video yang menyebar luas di media sosial menunjukkan momen-momen mencekam ketika salah satu korban langsung terkapar di lorong, sementara para siswa lainnya berhamburan mencari perlindungan. Beberapa di antaranya bahkan nekat melompat dari jendela lantai satu gedung sekolah untuk menyelamatkan diri dari rentetan tembakan.

Menteri Dalam Negeri Turki, Mustafa Ciftci, secara resmi mengonfirmasi sembilan korban tewas dan 13 lainnya mengalami luka-luka dalam insiden berdarah ini. Enam dari korban luka saat ini dirawat intensif di rumah sakit, dengan tiga di antaranya dilaporkan dalam kondisi kritis. Gubernur Provinsi Kahramanmaras, Mukerrem Unluer, menjelaskan bahwa pelaku adalah siswa kelas 8 yang membawa senjata api, diduga kuat milik ayahnya, di dalam ranselnya. Ia memasuki dua ruang kelas dan menembak secara acak, menyebabkan luka dan kematian.

Terungkap bahwa pelaku merupakan putra seorang mantan pejabat kepolisian. Ia dilaporkan membawa lima senjata api dan tujuh magasin ke sekolah. Kepolisian Turki, seperti diberitakan oleh kantor berita Anadolu Agency, telah menahan ayah pelaku, Ugur Mersinli, dan ibunya untuk menjalani pemeriksaan terkait insiden ini. Pelaku sendiri dilaporkan tewas di lokasi kejadian setelah menembak dirinya sendiri, meskipun masih menjadi misteri apakah itu murni bunuh diri atau terjadi di tengah kekacauan yang melanda. Motif di balik serangan tragis ini masih dalam penyelidikan mendalam oleh jaksa.

Insiden ini menjadi sorotan tajam karena penembakan di sekolah sangat jarang terjadi di Turki. Ini adalah insiden kedua dalam dua hari terakhir, setelah sebelumnya seorang mantan siswa menembak 16 orang di sekolah lamanya di distrik Siverek, Provinsi Sanliurfa, dan kemudian bunuh diri saat terlibat baku tembak dengan polisi. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden ini, menyebutnya sebagai "serangan tragis" yang merenggut nyawa "anak-anak muda yang cerdas dan seorang pendidik yang berdedikasi." Informasi dari kepolisian juga menyebutkan bahwa profil WhatsApp pelaku sempat menampilkan referensi pada Elliot Rodger, seorang pembunuh massal di Amerika Serikat.

Penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkap motif dan detail lengkap di balik tragedi yang mengguncang dunia pendidikan Turki ini, menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban dan seluruh masyarakat.