Nyaris Celaka! Capres Peru Diberondong Tembakan di Tengah Kampanye

Internationalmedia.co.id — Calon Presiden Peru, Rafael Belaunde, mengalami kejadian mengerikan saat mobilnya diserang oleh sekelompok orang bersenjata di Lima, Peru. Insiden menegangkan ini terjadi pada Selasa (2/12) waktu setempat, ketika Belaunde sedang dalam perjalanan.

Menurut laporan AFP, mobil SUV yang ditumpangi Belaunde tiba-tiba menjadi sasaran tembakan dari orang-orang bersenjata yang mengendarai sepeda motor. Tayangan televisi lokal menunjukkan kerusakan parah pada kaca depan mobil akibat peluru. Pecahan kaca bahkan menyebabkan luka ringan di wajah dan baju Belaunde.

Kepolisian Peru melalui akun X mereka menyatakan bahwa Belaunde dan sopirnya selamat dari serangan tersebut dan tidak mengalami luka serius. Serangan itu terjadi di Cerro Azul, sekitar 130 kilometer selatan Lima.

"Tembakan dilepaskan ke arah kendaraan dan ke arahnya," ujar Kepala Polisi Oscar Arriola kepada wartawan. Belaunde sendiri mengaku kepada polisi bahwa ia tidak menerima ancaman apapun sebelumnya.

Rafael Belaunde, yang pernah menjabat sebagai Menteri Energi dan merupakan pendiri partai sayap kanan Libertad Popular (Kebebasan Rakyat), adalah cucu dari mantan Presiden Fernando Belaunde yang pernah menjabat dua periode. Pemilihan Presiden Peru dijadwalkan akan berlangsung pada April 2026. Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak berwajib.