Netanyahu Mohon Ampun: Kasus Korupsi Ancam Persatuan Israel?

Internationalmedia.co.id – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara mengejutkan mengajukan permohonan pengampunan di tengah proses hukum yang menjeratnya atas tuduhan korupsi. Langkah ini diambil dengan alasan bahwa persidangan yang berlarut-larut telah menciptakan perpecahan yang mendalam di masyarakat Israel.

Dalam pernyataannya, Netanyahu mengungkapkan kekhawatirannya bahwa proses hukum yang telah berjalan hampir enam tahun ini akan terus berlanjut dan semakin memperdalam jurang pemisah di antara warga Israel. Ia menekankan bahwa kelanjutan persidangan hanya akan "mencabik-cabik kita dari dalam, menimbulkan perpecahan yang sengit, mengintensifkan perpecahan."

Kasus korupsi yang menimpa Netanyahu memang telah menjadi sorotan utama dan memicu polarisasi di masyarakat Israel. Pendukungnya meyakini bahwa persidangan tersebut bermotif politik, sementara para penentangnya mendesak agar proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Netanyahu dan istrinya, Sara, dituduh menerima barang-barang mewah senilai lebih dari USD 260.000 dari para miliarder sebagai imbalan atas bantuan politik. Selain itu, ia juga dituduh berusaha memengaruhi liputan media untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Permohonan pengampunan ini menjadi babak baru dalam drama politik yang tengah berlangsung di Israel dan memicu perdebatan sengit mengenai masa depan Netanyahu dan dampaknya terhadap persatuan nasional.