Netanyahu Dihujat Soal Yesus PM Israel Buka Suara

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendapati dirinya di tengah badai kritik setelah pernyataannya yang membandingkan Yesus Kristus dengan Genghis Khan memicu kemarahan umat Kristen. Menanggapi gelombang hujatan, Netanyahu segera membantah tuduhan merendahkan figur sentral kekristenan tersebut.

Melalui platform X, Netanyahu secara tegas menepis tudingan tersebut, menyebutnya sebagai "berita palsu" mengenai sikapnya terhadap umat Kristen, yang ia klaim "dilindungi dan berkembang di Israel". Ia menjelaskan bahwa pernyataannya bukanlah bentuk penghinaan, melainkan kutipan dari sejarawan besar Amerika, Will Durant. Menurut Netanyahu, Durant, seorang pengagum Yesus Kristus, berpendapat bahwa moralitas semata tidak cukup untuk menjamin kelangsungan hidup suatu peradaban.

Ia melanjutkan, Durant menekankan bahwa "peradaban yang unggul secara moral masih dapat jatuh ke tangan musuh yang kejam jika tidak memiliki kekuatan untuk membela diri." Netanyahu menegaskan, "Tidak ada maksud untuk menyinggung" dalam penggunaan kutipan tersebut.

Pernyataan kontroversial itu sendiri dilontarkan Netanyahu pada Kamis malam dalam sebuah pertemuan yang disiarkan televisi dengan perwakilan pers asing. Kala itu, ia berujar, "sejarah membuktikan bahwa, sayangnya dan tidak menyenangkan, Yesus Kristus tidak memiliki keunggulan atas Genghis Khan karena jika Anda cukup kuat, cukup kejam, cukup berkuasa, kejahatan akan mengalahkan kebaikan." Ia menambahkan, "Agresi akan mengalahkan moderasi. Jadi Anda tidak punya pilihan," seraya kembali mengutip Durant. Konteks pernyataan ini adalah pembelaannya terhadap serangan Israel bersama AS terhadap Iran pada 28 Februari, yang ia klaim penting untuk melindungi Israel dan "seluruh dunia" dari ancaman program nuklir dan rudal balistik Teheran.

Pernyataan Netanyahu sontak memicu gelombang kritik dan kemarahan di berbagai platform media sosial, terutama dari kalangan umat Kristen. Mereka merasa tersinggung dengan perbandingan antara Yesus Kristus—yang mereka yakini sebagai Tuhan yang menjelma dan "Pangeran Perdamaian"—dengan Genghis Khan, pendiri Kekaisaran Mongol abad ke-13 yang pasukannya dikenal karena kehancuran masif di seluruh Asia.

Munther Isaac, seorang pendeta Lutheran Palestina dari Betlehem, kota yang diyakini sebagai tempat kelahiran Yesus, turut menyuarakan kekecewaannya di X. Ia menyebut pernyataan Netanyahu "menyinggung di berbagai tingkatan." Menurut Isaac, masalahnya bukan hanya pada perbandingan Yesus dengan Genghis Khan, tetapi juga implikasi bahwa "jalan Yesus itu naif, sementara pendekatan yang kejam dan ‘kekuatanlah yang menentukan kebenaran’… adalah apa yang pada akhirnya memungkinkan kebaikan untuk mengalahkan kejahatan." Isaac menyimpulkan, "Netanyahu, dan para pendukung Zionis Kristennya, sedang memperolok-olok etika Yesus."

