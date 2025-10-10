Netanyahu di Ujung Tanduk? Menteri Israel Beri Ultimatum Mengejutkan!

Internationalmedia.co.id – Ketegangan politik di Israel memanas! Menteri garis keras Itamar Ben Gvir mengancam akan menjatuhkan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu jika Hamas tidak segera dibubarkan. Ancaman ini muncul setelah pemerintah Israel menyetujui rencana gencatan senjata dan pembebasan sandera di Jalur Gaza, hasil mediasi Amerika Serikat dengan Hamas. Selain kabar mengejutkan ini, berikut rangkuman berita internasional terpopuler hari ini:

Israel Tarik Mundur Pasukan dari Gaza: Gencatan Senjata Dimulai?

Israel mulai menarik mundur pasukannya secara bertahap dari Jalur Gaza, Jumat (10/10), menyusul kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas. Badan pertahanan sipil Gaza mengonfirmasi penarikan pasukan dari beberapa wilayah, termasuk Kota Gaza dan Khan Younis. Apakah ini awal dari perdamaian yang lebih langgeng?

Trump Jamin Tak Ada Pengusiran Warga Gaza: Janji Manis di Balik Gencatan Senjata?

Presiden AS Donald Trump menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang akan dipaksa meninggalkan Jalur Gaza di bawah rencana gencatan senjata yang diusulkannya. Trump bahkan berencana terbang ke Timur Tengah akhir pekan ini, dengan janji pembebasan sandera yang tersisa pada Senin atau Selasa pekan depan. Benarkah jaminan ini akan terwujud?

Maria Corina Machado Raih Nobel Perdamaian: Harapan Baru untuk Venezuela?

Pemimpin oposisi Venezuela, Maria Corina Machado, dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian 2025 atas perjuangannya yang tak kenal lelah untuk hak-hak demokrasi rakyat Venezuela dan transisi damai dari kediktatoran menuju demokrasi. Penghargaan ini menjadi secercah harapan bagi masa depan Venezuela.

Trump Usulkan Spanyol Dikeluarkan dari NATO: Ada Apa dengan Anggaran Militer?

Presiden AS Donald Trump mengusulkan agar NATO mempertimbangkan mengeluarkan Spanyol dari keanggotaannya. Komentar ini terkait dengan perselisihan mengenai anggaran militer Spanyol, yang dianggap tertinggal dibandingkan negara-negara NATO lainnya. Apakah ini akan memicu perpecahan di tubuh NATO?