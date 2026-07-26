Maling Senjata Mainan Tak Berdaya di Tangan Warga

Internationalmedia.co.id – News – Aksi heroik warga Ceger, Cipayung, Jakarta Timur, berhasil menggagalkan upaya pencurian oleh dua pria yang mencoba membobol sebuah rumah. Kedua terduga pelaku tak hanya ditangkap, namun juga diikat oleh warga setempat, sebuah insiden yang terekam dalam video dan kemudian menyebar luas di media sosial.

Dalam rekaman yang beredar, terlihat salah satu pelaku mengenakan kemeja batik lengan panjang, sementara rekannya memakai kaus. Keduanya tampak dalam posisi tertelungkup di tanah, dengan tangan terikat erat ke belakang. Tangan kedua pria yang tampak mengalami luka lebam itu mengindikasikan adanya perlawanan atau amuk massa sebelum mereka berhasil dilumpuhkan. Sebuah benda menyerupai senjata api juga terlihat diamankan di lokasi kejadian.

Kronologi kejadian bermula pada Minggu (26/7) pagi. Menurut informasi yang dihimpun, kedua pelaku mencoba membobol sebuah rumah di Ceger saat pemiliknya sedang beribadah di gereja. Pemilik rumah yang cerdik memantau kondisi kediamannya melalui kamera CCTV. Ia terkejut mendapati dua orang tak dikenal telah menyusup masuk ke dalam rumahnya. Tanpa buang waktu, ia segera menghubungi para tetangga untuk meminta bantuan mengecek rumahnya.

Warga sekitar, dibantu tetangga korban, segera merespons panggilan tersebut. Mereka mendapati kedua pelaku masih berada di dalam rumah. Saat warga berupaya menangkap, kedua pelaku sempat menodongkan benda menyerupai senjata api ke arah kerumunan, mencoba mengintimidasi. Namun, aksi heroik warga tak gentar, mereka berhasil mengamankan kedua pelaku yang akhirnya tak berkutik.

Kapolsek Cipayung, Kompol Saut Parulian Tobing, memberikan konfirmasi terkait peristiwa ini kepada internationalmedia.co.id pada Minggu (26/7). Menurut Kompol Saut, kedua terduga pelaku kini telah berada di Mapolsek Cipayung untuk menjalani proses hukum. "Betul, sudah kita amankan di Polsek," tegas Kompol Saut.

Kompol Saut juga mengklarifikasi perihal ‘senjata api’ yang digunakan pelaku. Ternyata, benda yang sempat membuat warga panik itu hanyalah sebuah korek api berbentuk menyerupai senjata api mainan. "Korek api yang berbentuk senpi ya, mainan," pungkasnya. Saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan untuk mendalami kasus pencurian ini dan mengungkap motif serta kemungkinan adanya jaringan lain.