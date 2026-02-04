Misteri Penikaman Guru Prancis

Internationalmedia.co.id – News melaporkan, dunia pendidikan Prancis kembali diguncang insiden kekerasan setelah seorang guru seni berusia 60 tahun dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Ia menjadi korban penikaman yang dilakukan oleh muridnya sendiri, seorang remaja berusia 14 tahun, pada Selasa (3/2) waktu setempat. Peristiwa tragis ini terjadi di sebuah sekolah menengah di selatan Prancis.

Insiden mengerikan ini berlangsung di Sekolah Menengah La Guicharde, Sanary-sur-Mer, sebuah kota di wilayah selatan Prancis. Jaksa wilayah Toulon, Raphael Balland, mengonfirmasi bahwa korban ditikam setidaknya tiga kali. Pelaku, seorang siswa laki-laki yang identitasnya tidak dipublikasikan, segera diamankan pihak berwenang dan kini menghadapi tuduhan percobaan pembunuhan.

Hingga kini, motif di balik serangan brutal tersebut masih menjadi misteri. Jaksa Balland menegaskan bahwa tidak ada indikasi "konotasi agama atau politik" yang melatarbelakangi kejadian ini. "Satu-satunya informasi yang kami miliki adalah adanya ketegangan antara siswa dan guru tersebut dalam beberapa waktu terakhir, dan bahwa siswa itu menyimpan kemarahan terhadapnya," jelas Balland dalam sebuah konferensi pers, seperti dikutip internationalmedia.co.id.

Merespons insiden ini, Menteri Pendidikan Prancis, Edouard Geffray, langsung mengunjungi lokasi kejadian untuk meninjau situasi. "Simpati terdalam saya tertuju kepada korban, keluarga beliau, dan seluruh komunitas pendidikan yang pasti merasakan keterkejutan yang sama," ujarnya. Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga telah menerima pembaruan informasi mengenai kondisi terkini guru yang menjadi korban penikaman ini.

Insiden ini menambah panjang daftar kasus kekerasan di lingkungan sekolah yang kerap terjadi di Prancis. Negara ini memang telah beberapa kali dihadapkan pada serangan siswa terhadap guru atau sesama siswa. internationalmedia.co.id mencatat, tahun lalu saja, seorang siswa berusia 14 tahun didakwa atas pembunuhan seorang asisten pengajar perempuan berusia 31 tahun yang juga seorang ibu. Peristiwa tragis itu terjadi pada Juni, saat pemeriksaan tas di sebuah sekolah di Nogent.

Sebelumnya, pada April tahun lalu, seorang siswa juga dilaporkan membunuh seorang siswi dan melukai beberapa lainnya dalam serangan penikaman di kota Nantes. Namun, kasus yang paling mengguncang publik Prancis adalah pembunuhan keji terhadap Samuel Paty pada tahun 2020. Guru sejarah dan geografi itu dipenggal oleh seorang ekstremis setelah ia menunjukkan karikatur Nabi Muhammad dalam pelajaran kebebasan berekspresi di kelasnya.