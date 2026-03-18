Misteri Kematian Tokoh Kunci Iran

Dunia digemparkan oleh kabar tewasnya Ali Larijani, seorang figur sentral dalam lanskap politik dan keamanan Iran, dalam sebuah serangan yang diduga melibatkan Amerika Serikat dan Israel. Larijani dilaporkan gugur saat tengah mengunjungi putrinya di pinggiran timur Teheran. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, insiden tragis ini terjadi pada Selasa (17/3), menurut kantor berita semi-resmi Iran, Fars.

Larijani, yang berusia 67 tahun, dikenal sebagai arsitek di balik kebijakan keamanan Iran dan penasihat terdekat Ayatollah Ali Khamenei. Ia adalah salah satu tokoh paling berpengaruh di republik Islam tersebut. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, sebelumnya pada hari yang sama, Selasa (17/3), juga telah mengonfirmasi kematian Larijani dalam serangan Israel.

Berakar dari keluarga ulama terkemuka dengan saudara-saudara yang menduduki posisi tinggi pasca-Revolusi Islam 1979, Larijani dipandang sebagai sosok yang cerdik dan pragmatis. Namun, ia selalu teguh dalam mempertahankan sistem pemerintahan teokratis Iran.

Perjalanan kariernya mencakup berbagai posisi strategis. Dari komandan Korps Garda Revolusi selama perang Iran-Irak pada tahun 1980-an, ia kemudian memimpin lembaga penyiaran nasional Iran. Larijani juga pernah menjabat sebagai kepala Dewan Keamanan Nasional Tertinggi dan menjadi ketua parlemen selama 12 tahun.

Sebagai salah satu orang dalam paling penting di bawah kepemimpinan Khamenei, Larijani memegang tanggung jawab di berbagai bidang krusial. Ini termasuk negosiasi nuklir penting dengan negara-negara Barat, pengelolaan hubungan regional Teheran, dan penanganan gejolak internal. Meskipun dikenal berkomitmen pada pemerintahan absolut Khamenei, ia sering menganjurkan pendekatan yang lebih hati-hati, terkadang bersedia memajukan tujuan Iran melalui jalur diplomasi dan meredakan oposisi domestik dengan kata-kata yang menenangkan.

Namun, di balik sikapnya yang relatif moderat, Larijani diduga memainkan peran krusial dalam penanganan berdarah terhadap protes massal Januari lalu, yang menewaskan ribuan demonstran. Insiden ini memicu sanksi dari Washington bulan lalu. Setelah serangan AS-Israel yang dimulai pada 28 Februari, ia adalah salah satu tokoh Iran pertama yang bersuara, menuduh para penyerang berupaya menghancurkan dan menjarah negara itu, sekaligus mengeluarkan peringatan keras terhadap potensi protes.

Kematiannya juga menyoroti kegagalan kebijakan nuklir yang ia bantu rancang, yang berupaya membangun kemampuan atom dalam batas aturan internasional tanpa memprovokasi serangan. Sebagai komunikator ulung, Larijani mahir dalam membangun hubungan baik dengan negosiator Barat dan menjabarkan visi Khamenei dalam wawancara televisi yang sering dilakukannya.

Bahkan seandainya ia selamat dari konflik saat ini, perannya mungkin akan berkurang. Pergeseran kekuasaan yang semakin besar ke tangan Garda Revolusi diprediksi akan mengurangi ruang gerak tokoh politik seperti Larijani dalam pengambilan keputusan.

