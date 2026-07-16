Misteri Kacamata Hitam Nusron Wahid Terpecahkan

Internationalmedia.co.id – News, Kepulauan Tanimbar – Suasana peresmian proyek strategis nasional Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Masela di Kepulauan Tanimbar, Maluku, pada Kamis (16/7/2026) diwarnai momen jenaka yang menarik perhatian. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melontarkan guyonan segar kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, yang kala itu mengenakan kacamata hitam. Candaan Bahlil sontak memecah keheningan acara, mengaitkan gaya Nusron dengan kekalahan tim sepak bola favoritnya.

Sebelum melontarkan candaan tersebut, Bahlil terlebih dahulu menyambut kehadiran Presiden Prabowo Subianto, yang datang untuk meresmikan proyek vital tersebut. Dalam sambutannya, Bahlil menyampaikan apresiasi mendalam dari seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar atas kesediaan Presiden meluangkan waktu.

Antusiasme masyarakat Tanimbar terhadap kedatangan Presiden Prabowo disebut Bahlil sangat luar biasa. Ia bahkan menyebutkan bahwa wajah Presiden mendominasi baliho-baliho yang terpasang sepanjang jalan dari bandara hingga lokasi acara. "Ini menunjukkan kecintaan masyarakat Kepulauan Tanimbar kepada Bapak Presiden," tutur Bahlil, sembari menyampaikan terima kasih atas kesediaan Presiden untuk melakukan groundbreaking proyek strategis ini.

Momen paling mencuri perhatian terjadi saat Bahlil menyapa para anggota kabinet yang hadir, termasuk Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Kepala Staf Kepresidenan. Namun, sorotan utama tertuju pada Nusron Wahid. "Ada Pak Nusron, Bapak Presiden, kacamatanya hitam," kata Bahlil dengan nada bercanda. Ia kemudian melanjutkan, "Mungkin karena Inggris kalah dari Argentina, sehingga dia sedih."

Tak hanya itu, Bahlil juga menyapa Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Bahlil melontarkan pujian khusus kepada Hendrik, menyebutnya sebagai kader Partai Gerindra yang sangat cekatan dan "paten". "Ini Pak Hendrik ini kader Gerindra, ya? Jadi betul-betul paten betul Bapak Gubernur ini," puji Bahlil, mengundang senyum dari hadirin.

Momen-momen menarik ini terekam dan disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, sebagaimana dilaporkan oleh internationalmedia.co.id.