Misteri Gencatan Senjata Gaza Korban Bertambah

Situasi kemanusiaan di Jalur Gaza kembali memanas setelah serangkaian serangan udara Israel menyebabkan sedikitnya 23 warga sipil tewas. Insiden tragis ini terjadi di tengah fase kedua gencatan senjata yang seharusnya membawa harapan perdamaian, namun justru diwarnai saling tuding pelanggaran antara Israel dan Hamas.

Data terbaru yang dihimpun dari otoritas kesehatan Gaza, yang beroperasi di bawah administrasi Hamas, mengindikasikan 21 jiwa melayang, termasuk tiga anak-anak tak berdosa, serta 38 lainnya mengalami luka-luka serius akibat gempuran brutal Israel. Tak lama berselang, Badan Pertahanan Sipil Gaza melaporkan dua kematian tambahan dan delapan korban luka akibat serangan yang menghantam sebuah tenda di wilayah tengah Jalur Gaza, menambah daftar panjang penderitaan warga.

Peningkatan tensi ini terjadi hanya beberapa hari setelah Israel secara parsial membuka kembali penyeberangan Rafah yang menghubungkan Gaza dengan Mesir. Penyeberangan ini merupakan satu-satunya jalur keluar-masuk bagi penduduk Gaza yang tidak melewati wilayah Israel, menjadikannya urat nadi vital bagi bantuan kemanusiaan dan pergerakan warga. Kedua belah pihak, baik Israel maupun Hamas, saling melontarkan tuduhan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata yang rapuh.

Pihak militer Israel berdalih bahwa serangan tersebut menargetkan Bilal Abu Assi, seorang komandan peleton dari kelompok Hamas. Meskipun demikian, mereka mengklaim telah mengambil langkah-langkah "untuk meminimalkan kerugian terhadap warga sipil sebisa mungkin", sebuah pernyataan yang seringkali dipertanyakan di tengah meningkatnya jumlah korban jiwa dari kalangan non-kombatan. Dengan angka kematian yang terus bertambah dan gencatan senjata yang berada di ujung tanduk, masa depan perdamaian di wilayah yang bergejolak ini tampaknya semakin jauh dari harapan.