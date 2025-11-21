Mengerikan! Beruang Grizzly Mengamuk, Belasan Nyawa Terancam di Kanada

Internationalmedia.co.id – Sebuah insiden mengerikan terjadi di British Columbia, Kanada, ketika seekor beruang grizzly menyerang sekelompok murid sekolah dan guru yang sedang berada di jalur pejalan kaki. Serangan brutal ini mengakibatkan 11 orang terluka, dengan dua korban dilaporkan dalam kondisi kritis.

Peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis (20/11) sore waktu setempat, seperti dilansir Associated Press, Jumat (21/11/2025). Pihak berwenang mengkonfirmasi bahwa beruang tersebut masih berkeliaran di sekitar lokasi kejadian hingga malam hari, meningkatkan kekhawatiran akan serangan susulan.

"Dua orang mengalami luka kritis dan dua lainnya mengalami luka serius," ungkap Brian Twaites, juru bicara Layanan Kesehatan Darurat, menggambarkan betapa parahnya dampak serangan tersebut.

Veronica Schooner, seorang ibu yang anaknya menjadi korban, menceritakan bagaimana kepanikan melanda saat orang-orang berusaha menghentikan amukan beruang. Seorang guru laki-laki bahkan harus dievakuasi menggunakan helikopter akibat luka-luka yang dideritanya.

Anak Schooner, Alvarez yang berusia 10 tahun, mengaku sangat dekat dengan beruang tersebut saat menyerang teman-teman dan gurunya. "Ia bilang beruang itu berlari begitu dekat dengannya, padahal sebenarnya ia sedang mengejar orang lain," ujar Schooner, menggambarkan betapa traumatisnya pengalaman yang dialami putranya.

Beberapa anak dilaporkan terkena semprotan beruang saat para guru berusaha melawan hewan buas tersebut. Alvarez sendiri berlari mencari tempat aman dengan kondisi tertatih-tatih dan sepatu berlumpur. "Dia terus menangis memanggil teman-temannya, dan astaga, dia langsung berdoa untuk teman-temannya," imbuh Schooner dengan nada sedih.

Sekolah Acwsalcta, sebuah sekolah independen yang dikelola oleh Nuxalk First Nation di Bella Coola, mengumumkan penutupan sekolah dan penyediaan konseling untuk para siswa dan staf yang terdampak. "Sulit untuk menentukan apa yang harus dikatakan selama masa sulit ini. Kami sangat berterima kasih kepada tim dan siswa kami," tulis pihak sekolah dalam sebuah unggahan di Facebook. Insiden ini menjadi pengingat akan bahaya yang mengintai di alam liar dan pentingnya kewaspadaan saat berada di habitat satwa liar. Informasi ini dilansir dari Internationalmedia.co.id.