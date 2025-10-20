MBS dan Macron Intensifkan Komunikasi, Bahas Gaza Memanas!

Internationalmedia.co.id – Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS), dan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, baru saja melakukan percakapan telepon penting membahas situasi terkini di Jalur Gaza yang semakin memprihatinkan. Pembicaraan ini juga menyentuh upaya lebih luas untuk mendorong perdamaian di kawasan Timur Tengah yang terus bergejolak.

Menurut laporan Saudi Press Agency (SPA), kedua pemimpin negara itu secara mendalam membahas perkembangan terakhir di Gaza, dengan fokus pada upaya mengakhiri konflik dan meningkatkan keamanan serta stabilitas di seluruh Timur Tengah. Mereka sepakat bahwa meringankan penderitaan kemanusiaan rakyat Palestina adalah prioritas utama, dan menekankan perlunya penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah tersebut.

Dalam percakapan yang berlangsung pada Minggu (19/10) waktu setempat, MBS dan Macron juga menegaskan komitmen mereka terhadap solusi dua negara sebagai landasan untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Mereka sepakat untuk mengambil langkah-langkah praktis guna mewujudkan visi tersebut.

Selain isu Gaza, kedua pemimpin juga membahas kerja sama bilateral antara Arab Saudi dan Prancis di berbagai bidang, serta isu-isu lain yang menjadi kepentingan bersama. Komunikasi intensif ini menunjukkan komitmen kedua negara untuk berperan aktif dalam mencari solusi bagi konflik di Timur Tengah dan memperkuat hubungan bilateral.