Maut di Kebun Binatang: Remaja Nekat Masuk Kandang Singa, Akhirnya...

Internationalmedia.co.id – Tragedi mengerikan terjadi di sebuah kebun binatang di Brasil, di mana seorang remaja meregang nyawa setelah diterkam singa betina. Insiden ini terjadi setelah remaja tersebut nekat memanjat tembok tinggi dan menerobos masuk ke dalam kandang singa.

Dilansir dari AFP, peristiwa nahas ini terjadi pada Minggu (30/11) waktu setempat. Gerson de Melo Machado, nama remaja tersebut, dilaporkan sengaja memasuki kandang singa di Taman Botani Kebun Binatang Arruda Camara.

"Dengan cepat dan mengejutkan, ia memanjat tembok setinggi lebih dari enam meter, memanjat jeruji pengaman, mengakses salah satu pohon, dan memasuki kandang," demikian pernyataan resmi dari pemerintah setempat.

Sebuah video yang viral merekam detik-detik menegangkan saat singa betina bernama Leona, yang awalnya tampak tenang di dekat kaca pembatas, tiba-tiba bereaksi saat melihat Machado turun dari pohon.

Singa tersebut langsung menyerang, menarik Machado hingga terjatuh ke tanah. Suara teriakan histeris pengunjung terdengar jelas saat menyaksikan kejadian mengerikan tersebut.

Pemerintah menyatakan bahwa Machado meninggal dunia akibat luka-luka parah yang disebabkan oleh serangan singa tersebut.

Pihak kebun binatang melalui akun Instagram resminya menyatakan kesedihan mendalam atas insiden ini dan memutuskan untuk menutup sementara kebun binatang demi kelancaran investigasi.

Dokter hewan kebun binatang, Thiago Nery, membela standar keamanan di sekitar kandang singa, yang menurutnya telah memenuhi standar dengan perlindungan lebih dari delapan meter. "Insiden ini sama sekali tidak terduga, di luar skenario apa pun dalam rutinitas taman," ujarnya.