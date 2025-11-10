Mantan Jenderal Israel Gegerkan Publik, Nekat Akhiri Hidup Usai Ungkap Skandal Penyiksaan

Internationalmedia.co.id Mantan jaksa militer Israel, Mayor Jenderal Yifat Tomer-Yerushalmi, yang tengah menjadi sorotan usai membocorkan video penyiksaan tahanan Palestina, dilarikan ke rumah sakit setelah melakukan percobaan bunuh diri. Peristiwa ini menambah panjang daftar kontroversi yang melibatkan dirinya.

Tomer-Yerushalmi, yang baru saja mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Advokat Jenderal Militer Israel pada awal November lalu, ditemukan dalam kondisi kritis di kediamannya di area Ramat Hasharon pada Minggu (9/11) pagi. Petugas medis segera memberikan pertolongan pertama dan membawanya ke rumah sakit.

Menurut laporan, Tomer-Yerushalmi diduga melakukan overdosis pil tidur dalam upaya mengakhiri hidupnya. Pusat Medis Tel Aviv Sourasky mengonfirmasi bahwa mantan pejabat tinggi militer itu sedang menjalani pemeriksaan intensif.

Komisioner Kepolisian Israel, Danny Levy, membenarkan kejadian tersebut dan mengungkapkan bahwa Tomer-Yerushalmi sedang dirawat di rumah sakit. "Hidupnya tidak bahagia," ujarnya, seraya menambahkan bahwa seorang demonstran sempat ditahan di luar rumah Tomer-Yerushalmi.

Kasus ini bermula ketika Tomer-Yerushalmi mengakui telah membocorkan video yang memperlihatkan tentara Israel menyiksa seorang tahanan Palestina di fasilitas penahanan Sde Teiman pada tahun 2024. Video tersebut memicu kemarahan publik dan menyeret lima tentara cadangan Israel ke pengadilan dengan dakwaan penggunaan "benda tajam" untuk menyiksa tahanan.

Akibat perbuatannya, Tomer-Yerushalmi menghadapi berbagai tuduhan, termasuk penipuan, pelanggaran kepercayaan, penyalahgunaan jabatan, menghalangi keadilan, dan membocorkan materi yang melanggar hukum.

Sementara itu, kepolisian Israel berencana meminta pengadilan untuk menerapkan ketentuan tahanan rumah di rumah sakit dan menyita paspor Tomer-Yerushalmi untuk mencegahnya melarikan diri ke luar negeri, seperti yang dilaporkan oleh situs berita Israel, Ynet. Kasus ini terus menjadi perhatian publik dan memicu perdebatan sengit di Israel dan dunia internasional.