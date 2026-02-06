Malfoy Jadi Maskot Imlek China Mengejutkan

Siapa sangka, karakter Draco Malfoy yang dikenal sebagai rival Harry Potter di dunia sihir, kini menjelma menjadi simbol keberuntungan tak terduga dalam perayaan Tahun Baru Imlek di Tiongkok. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, wajah aktor Tom Felton yang memerankan Malfoy, lengkap dengan ornamen merah khas Imlek, mendadak menghiasi rumah-rumah warga, memicu kehebohan di seluruh negeri.

Fenomena unik ini bukan tanpa alasan. Popularitas mendadak Malfoy di Tiongkok berakar pada terjemahan namanya dalam bahasa Mandarin, ‘Ma-er-fu’. Kombinasi karakter ‘Ma’ yang berarti kuda dan ‘Fu’ yang berarti keberuntungan, menjadikannya sangat menguntungkan, terutama menjelang Tahun Kuda yang akan datang. Ini adalah perpaduan budaya dan kebetulan linguistik yang sempurna.

Tidak dapat dipungkiri, waralaba Harry Potter memiliki basis penggemar yang masif dan antusias di Tiongkok. Ratusan juta buku telah terjual, dan perilisan ulang film pertamanya pada tahun 2020 saja berhasil meraup lebih dari 90 juta yuan (sekitar $13,6 juta) hanya dalam tiga hari. Angka ini menunjukkan betapa dalamnya akar cerita sihir ini di hati masyarakat Tiongkok.

Menjelang Imlek, rumah-rumah di Tiongkok lazimnya dihiasi dengan ‘bait-bait’ atau tulisan keberuntungan yang melambangkan kesehatan dan kemakmuran. Selain itu, ‘fuzi’ – kertas persegi merah bertuliskan karakter Mandarin untuk kemakmuran – sering digantung terbalik. Praktik menggantung terbalik ini melambangkan keberuntungan yang ‘datang’ ke rumah tangga, karena kata ‘terbalik’ memiliki pengucapan yang mirip dengan ‘kedatangan’. Kini, tradisi ini mendapat sentuhan modern dengan hadirnya Malfoy.

Di platform media sosial Tiongkok, gambar-gambar menunjukkan bagaimana pengguna kreatif menempelkan bait-bait atau bahkan potret Malfoy yang menyeringai khas, terkadang dalam posisi terbalik, di pintu rumah mereka. Para pedagang di situs e-commerce Taobao pun tak ketinggalan memanfaatkan tren ini, dengan sigap menawarkan stiker dan magnet yang menampilkan karakter tersebut. Ungkapan seperti "Bagikan gambar ini untuk keberuntungan" membanjiri linimasa, diikuti komentar "Ini adalah tahun baru oriental dengan elemen magis" dan seruan "Felix Felicis!", merujuk pada ramuan keberuntungan dalam serial Harry Potter.

Fenomena ini bahkan menarik perhatian aktor Tom Felton sendiri. Ia membagikan ulang cerita Instagram yang menunjukkan karakternya menjadi "simbol Tahun Baru Imlek di Tiongkok". Pengakuan ini sontak memicu kegembiraan lebih lanjut di media sosial Tiongkok, dengan banyak penggemar memujinya menggunakan tagar "Malfoy sendiri 100% lucu". Antusiasme ini juga sejalan dengan rencana Warner Bros Discovery untuk membuka tur studio ‘Making Of Harry Potter’ terbesar di Shanghai pada tahun 2027, mengukuhkan ikatan kuat antara waralaba sihir ini dengan Negeri Tirai Bambu.