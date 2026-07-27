Malam Mencekam di Kalideres Api Lahap Tumpukan Sampah

Mencekamnya malam Senin di Kalideres, Jakarta Barat, ketika api tiba-tiba berkobar di area pembuangan sampah. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, insiden yang terjadi di Jalan Perumahan Permata Taman Palem, Pegadungan, ini memaksa puluhan personel pemadam kebakaran untuk segera diterjunkan guna menjinakkan si jago merah.

Syaiful Kahfi, Kepala Seksi Operasi (Kasiops) Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat, mengonfirmasi bahwa pihaknya menerima laporan kejadian pada pukul 19.10 WIB, Senin (27/7). "Kebakaran sampah, sudah ditangani petugas," ujar Syaiful, seperti dikutip oleh internationalmedia.co.id pada Selasa (28/7/2026).

Operasi pemadaman berlangsung intensif selama hampir satu jam setelah petugas tiba di lokasi. Sebanyak empat unit armada pemadam kebakaran dengan kekuatan 20 personel dikerahkan untuk menguasai api. "Sudah penanganan. Waktu selesai operasi pukul 20.11 WIB," tambah Syaiful, memastikan api berhasil dipadamkan sepenuhnya. Beruntungnya, tidak ada laporan korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden ini.

Terkait adanya video yang beredar viral di media sosial, yang memperlihatkan adanya bunyi ledakan dari lokasi kejadian, Syaiful mengaku belum dapat memastikan kebenarannya. "Belum monitor soal itu. Intinya pemadaman sudah berhasil dilakukan," tegasnya, mengakhiri wawancara. Pihak berwenang masih akan mendalami penyebab pasti kebakaran tumpukan sampah tersebut.