Macron Kecewa, Terjebak Macet Gara-gara Trump?

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengalami pengalaman tak terduga di New York. Internationalmedia.co.id melaporkan, saat menghadiri Sidang Umum PBB, Macron terjebak macet parah. Penyebabnya? Iring-iringan kendaraan Presiden AS Donald Trump yang melintas.

Insiden ini terjadi Rabu (24/9/2025) seperti yang dilansir CNN. Foto-foto menunjukkan Macron turun dari mobilnya dan berbincang dengan petugas kepolisian setempat, mencoba memahami situasi yang membuatnya terhambat. Petugas kepolisian pun menyampaikan permohonan maaf, menjelaskan bahwa jalanan benar-benar diblokir oleh iring-iringan kepresidenan Amerika Serikat.

Seorang juru bicara Istana Élysée mengungkapkan bahwa selama kemacetan tersebut, Macron sempat menghubungi Trump. Percakapan keduanya dijelaskan sebagai "sangat hangat dan bersahabat", memberikan kesempatan bagi kedua pemimpin negara untuk membahas beberapa isu internasional. Juru bicara tersebut menambahkan bahwa "Semua pergerakan terhenti di beberapa jalan sekitar markas besar PBB. Itulah yang terjadi saat kami meninggalkan PBB, karena iring-iringan mobil presiden Amerika sedang lewat."

Kejadian ini rupanya tak sepenuhnya buruk bagi Macron. Beberapa warga memanfaatkan kesempatan langka tersebut untuk berfoto bersama presiden Prancis, bahkan ada yang mencium pipinya. Sebuah momen unik di tengah kemacetan yang tak terduga.