Louvre Bungkam Soal Intel Israel: Ada Apa di Balik Pencurian Berlian?

Internationalmedia.co.id Kasus pencurian berlian dan perhiasan mewah di Museum Louvre, Paris, terus menjadi sorotan. Di tengah penyelidikan yang masih berlangsung, muncul klaim dari sebuah firma intelijen Israel, CGI Group, yang menyatakan bahwa mereka diminta untuk membantu mengungkap kasus tersebut. Namun, pihak Museum Louvre dengan tegas membantah klaim tersebut, menimbulkan pertanyaan besar tentang kebenaran di balik layar.

CGI Group, yang berbasis di Tel Aviv, mengklaim bahwa permintaan bantuan datang melalui perantara yang bertindak atas nama Museum Louvre dan perusahaan asuransi. CEO CGI Group, Zvika Naveh, menyatakan bahwa mereka diminta untuk mengidentifikasi pelaku pencurian dan memulihkan artefak yang hilang.

Namun, bantahan keras datang dari manajemen Museum Louvre. "Manajemen Louvre membantahnya," demikian pernyataan resmi dari pihak museum. Bantahan ini memicu spekulasi tentang motif di balik klaim CGI Group dan mengapa Museum Louvre bersikeras menyangkal keterlibatan intelijen Israel.

Naveh tetap bersikeras bahwa firmanya telah diminta untuk membantu, bahkan jika permintaan tersebut datang dari pihak ketiga seperti perusahaan asuransi atau pengacara mereka. Ia juga menyinggung adanya kepentingan yang berbeda antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk museum, perusahaan asuransi, dan perusahaan keamanan.

"Beberapa orang berkepentingan untuk mengungkap cerita ini, dan yang lainnya berkepentingan untuk menyangkalnya… tentu saja, kepolisian Prancis tidak menyukai kenyataan bahwa kami, sebagai firma swasta Israel, ditugaskan untuk melakukan investigasi," ujarnya.

Saat ini, kepolisian Prancis tengah memburu empat pencuri yang berhasil membawa kabur sembilan perhiasan berharga dari Museum Louvre. Salah satu perhiasan, sebuah mahkota bertabur lebih dari 1.000 berlian, bahkan sempat terjatuh saat para pelaku melarikan diri. Kasus ini terus menjadi misteri, dengan berbagai pihak yang terlibat memberikan keterangan yang saling bertentangan. Internationalmedia.co.id akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan informasi terbaru kepada Anda.