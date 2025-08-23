Ledakan Misterius! Armada Jet Tempur Malaysia Dikandangkan

Internationalmedia.co.id melaporkan, seluruh armada jet tempur Hornet F/A-18D milik Malaysia kini di-grounded. Keputusan ini diambil menyusul insiden kecelakaan yang menimpa salah satu pesawat tersebut. Kepala Jenderal Angkatan Udara Kerajaan Malaysia (RMAF), Datuk Seri Muhammad Norazlan Aris, menyatakan penyelidikan menyeluruh akan dilakukan untuk mengungkap penyebab kecelakaan tersebut sebelum armada kembali beroperasi.

"Untuk saat ini, seluruh armada Hornet F/A-18D telah dihentikan sementara sampai penyelidikan menentukan penyebab pasti insiden ini," ujar Norazlan, seperti dikutip dari media Malaysia, New Straits Times, Sabtu (23/8/2025). Ia menambahkan bahwa proses investigasi akan memanfaatkan data dari pesawat, mirip dengan kotak hitam, untuk membantu mengidentifikasi penyebab kecelakaan. "Masih terlalu dini untuk menyimpulkan apa pun," tegasnya.

Sebuah Dewan Penyelidikan telah dibentuk dan akan segera memulai investigasi. Laporan pendahuluan dijanjikan akan dirilis secepat mungkin. Para penyelidik yang ditunjuk merupakan personel berpengalaman dan terlatih khusus dalam penyelidikan kecelakaan udara.

Insiden kecelakaan itu sendiri terjadi pada Kamis (21/8/2025) malam di Bandara Sultan Ahmad Shah, Kuantan. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan ledakan hebat dua kali saat jet tempur tersebut lepas landas. Angkatan Udara Malaysia telah mengkonfirmasi insiden tersebut melalui keterangan resmi. Beruntung, pilot dan kopilot, Mohamad Azhar Alang Kamarudin (34) dan Mohammad Izzudin Mohamad Salleh (28), berhasil menyelamatkan diri sebelum pesawat jatuh dan meledak. Keduanya dilarikan ke RS Tengku Ampuan Afzan untuk menjalani pemeriksaan medis.

Saksi mata di sekitar bandara mengaku mendengar suara ledakan keras, bahkan ada yang mengira suara tersebut berasal dari serangan rudal. Api dan asap terlihat membubung di area bandara setelah ledakan terjadi.

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, telah memerintahkan penyelidikan menyeluruh untuk mengungkap penyebab kecelakaan dan memastikan langkah-langkah keamanan yang tepat telah diterapkan. Ia juga mendoakan kesembuhan pilot dan kopilot. Internationalmedia.co.id akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan informasi terbaru.