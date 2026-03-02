Laut Merah di Ujung Tanduk Houthi Siap Beraksi

Internationalmedia.co.id – News – Kelompok Houthi yang berbasis di Yaman telah menyatakan kesiapan penuh untuk melancarkan aksi di Laut Merah. Pernyataan ini muncul setelah Iran dilaporkan memberikan instruksi kepada mereka, menyusul serangkaian serangan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel sejak akhir pekan lalu.

Sebuah sumber dari pemerintah Yaman, seperti dilansir oleh Arab News, mengungkapkan bahwa Iran telah memerintahkan kelompok pemberontak tersebut untuk melancarkan serangan militer di wilayah strategis Bab Al-Mandab dan Laut Merah. Instruksi penting ini kabarnya disampaikan melalui utusan Iran untuk Houthi, Mohammad Ramazani.

Pemimpin Houthi, Abdulmalik Al-Houthi, pada Sabtu lalu secara terbuka mengonfirmasi bahwa kelompoknya siap sepenuhnya untuk bertindak sebagai bentuk solidaritas dengan Iran.

Dalam pidato yang disampaikannya, Al-Houthi menyerukan unjuk rasa massal di seluruh Yaman untuk menunjukkan dukungan kepada Teheran. Ia menyebut langkah ini sebagai bagian dari "solidaritas Islam, moral, dan etika" serta perjuangan melawan "tirani Amerika, Israel, dan Zionis." Lebih lanjut, Al-Houthi menegaskan bahwa solidaritas dengan Republik Islam Iran dan rakyatnya adalah kewajiban Islam dan moral bagi semua Muslim, demi kepentingan dunia Islam, mengingat Iran saat ini "sedang berperang melawan tirani Israel-Amerika yang biadab dan menargetkan seluruh bangsa."

Al-Houthi juga menegaskan kesiapan penuh kelompoknya untuk menghadapi segala perkembangan situasi yang mungkin terjadi. "Kita bersiap sepenuhnya untuk menghadapi perkembangan apa pun yang diperlukan, dan tidak ada alasan untuk khawatir mengenai Republik Islam Iran dalam menghadapi agresi Amerika-Israel," tegasnya, seperti dikutip dari kantor berita Yaman, SABA.

Ia menambahkan bahwa Iran adalah negara yang kuat, dengan posisi yang teguh dan respons yang tegas, bahkan "sedang melancarkan seluruh pertempuran bangsa Islam melawan tirani Amerika-Israel-Zionis." Dalam pidatonya, Al-Houthi juga membela serangan balasan Iran terhadap pangkalan-pangkalan AS di negara-negara Teluk Arab, dengan menyatakan bahwa menargetkan pangkalan tersebut merupakan tindakan yang sah dan bukanlah serangan terhadap negara tuan rumah yang menampung pasukan Washington.