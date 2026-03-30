Langit Turki Nyaris Terancam Rudal Iran

Internationalmedia.co.id – News – Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas setelah pasukan NATO berhasil mencegat sebuah rudal balistik yang ditembakkan dari Iran menuju wilayah udara Turki. Insiden ini menjadi yang keempat kalinya rudal serupa terdeteksi sejak konflik di kawasan tersebut pecah. Kementerian Pertahanan Turki, pada Senin (30/3/2026), mengonfirmasi kejadian tersebut dan menegaskan bahwa tidak ada satu pun dari proyektil yang berhasil mencapai daratan Turki.

Menurut pernyataan resmi dari Ankara, "Sebuah amunisi balistik, yang telah dipastikan ditembakkan dari Iran dan telah memasuki wilayah udara Turki, telah dinetralisir oleh pasukan pertahanan udara dan rudal NATO yang ditempatkan di Mediterania timur." Pencegatan ini menunjukkan kesiapsiagaan aliansi pertahanan tersebut dalam menjaga kedaulatan wilayah anggotanya di tengah situasi regional yang bergejolak.

Sebagai anggota kunci aliansi pertahanan pimpinan Amerika Serikat dan negara yang berbatasan langsung dengan Iran, Turki sejauh ini relatif terhindar dari eskalasi pembalasan yang melanda negara-negara lain di Timur Tengah. Ankara, yang secara historis kritis terhadap baik Iran maupun Israel, berupaya keras untuk tidak terseret ke dalam pusaran konflik yang dipicu oleh serangan AS-Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan prioritas negaranya. "Mencegah negara kita terseret ke dalam neraka ini adalah prioritas utama kita," ujarnya, menggarisbawahi komitmen Turki untuk menjaga stabilitas regional dan keamanan nasionalnya di tengah ancaman yang meningkat.

Di sisi lain, Kedutaan Besar Iran di Turki dengan tegas membantah keterlibatan Teheran dalam penembakan empat rudal tersebut ke wilayah udara Turki. Mereka bahkan menawarkan pembentukan tim gabungan untuk melakukan penyelidikan menyeluruh atas insiden ini, menunjukkan keinginan untuk mengklarifikasi situasi dan meredakan tuduhan.

Meskipun ada tawaran investigasi dari Iran, Ankara pekan lalu telah mengumumkan bahwa NATO akan mengerahkan baterai pertahanan udara Patriot baru di pangkalan militer Incirlik di Turki selatan, sebuah lokasi strategis yang juga menjadi markas pasukan AS. Langkah ini diyakini sebagai upaya antisipatif untuk memperkuat pertahanan udara Turki di tengah meningkatnya ketegangan dan insiden rudal yang berulang.