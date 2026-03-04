Langit Turki Nyaris Mencekam

Sebuah insiden serius di udara Mediterania timur menjadi sorotan utama pada Rabu (4/3/2026), ketika sistem pertahanan udara NATO berhasil mencegat sebuah rudal balistik yang diluncurkan dari Iran. Rudal tersebut, yang terdeteksi melintasi wilayah udara Irak dan Suriah, diketahui menargetkan wilayah Turki. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, keberhasilan pencegatan ini mencegah potensi eskalasi di kawasan.

Kementerian Pertahanan Turki dalam pernyataannya mengonfirmasi bahwa amunisi balistik tersebut berhasil dinonaktifkan oleh aset pertahanan udara dan rudal NATO yang ditempatkan strategis di Mediterania timur. Pecahan amunisi yang jatuh di distrik Dortyol, provinsi Hatay, diidentifikasi sebagai sisa dari amunisi pertahanan udara yang melakukan pencegatan. Beruntungnya, insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa.

Menanggapi provokasi ini, Ankara menegaskan kembali komitmennya untuk melindungi kedaulatan wilayah dan udaranya. "Segala langkah yang diperlukan untuk mempertahankan wilayah dan wilayah udara kami akan diambil dengan tegas dan tanpa ragu-ragu," demikian pernyataan kementerian. Turki juga menekankan haknya untuk menanggapi setiap tindakan permusuhan yang ditujukan kepada negaranya.

Aliansi militer NATO dengan tegas mengutuk penargetan Turki oleh Iran. Juru bicara NATO, Allison Hart, menyatakan, "Kami mengutuk penargetan Turki oleh Iran. NATO berdiri teguh bersama semua sekutu, termasuk Turki, karena Iran terus melakukan serangan tanpa pandang bulu di seluruh wilayah." Pernyataan ini menggarisbawahi kekhawatiran aliansi terhadap pola serangan Iran di kawasan.

Hart juga menambahkan bahwa postur pencegahan dan pertahanan NATO tetap kuat di semua domain, termasuk dalam hal pertahanan udara dan rudal. Insiden ini menjadi pengingat akan pentingnya sistem pertahanan terkoordinasi di tengah ketegangan geopolitik yang terus bergejolak di Timur Tengah.