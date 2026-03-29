Korut Pamer Kekuatan Baru Rudal Jangkau Seluruh Dunia

Internationalmedia.co.id – News – Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, memimpin langsung pengawasan uji coba darat mesin roket yang telah ditingkatkan kemampuannya. Pyongyang menyatakan langkah ini sebagai langkah krusial dalam ambisi program persenjataan mereka, menggarisbawahi komitmen terhadap penguatan pertahanan nasional.

Menurut laporan Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), uji coba mesin berbahan bakar padat berdaya dorong tinggi ini menunjukkan peningkatan performa yang signifikan. Dibandingkan dengan uji coba serupa pada September tahun lalu yang mencatat daya dorong 1.971 kilonewton, mesin terbaru ini berhasil mencapai angka 2.500 kilonewton, sebuah lonjakan yang mencolok. KCNA juga menyebut uji coba ini sebagai bagian dari rencana pengembangan pertahanan nasional dalam periode rencana lima tahun baru. Para pakar pertahanan, merujuk pada informasi dari AFP, berpendapat bahwa mesin ini dirancang untuk rudal balistik antarbenua (ICBM) berbahan bakar padat, yang menjanjikan kemampuan peluncuran yang lebih cepat dan membutuhkan waktu persiapan yang minimal.

Hong Min, seorang analis terkemuka dari Institut Unifikasi Nasional Korea, menafsirkan peningkatan daya dorong ini sebagai indikasi kuat tekad Pyongyang untuk mengembangkan rudal yang sanggup menyerang target di seluruh penjuru dunia. "Peningkatan daya dorong maksimum ini secara jelas menunjukkan ambisi Korut untuk memiliki ICBM dengan jangkauan global, sekaligus kemampuan untuk menembus sistem pertahanan rudal lawan," ungkap Hong Min.

Sementara itu, Lee Ho-ryung dari Institut Analisis Pertahanan Korea menegaskan bahwa Korut telah melewati ambang batas kemampuan rudal untuk mencapai daratan Amerika Serikat. Pertanyaan krusial saat ini, menurutnya, bukan lagi tentang jangkauan, melainkan apakah rudal tersebut mampu membawa beberapa hulu ledak atau multi-hulu ledak. Rudal multi-hulu ledak memerlukan daya dorong yang substansial lebih tinggi karena bobotnya yang bertambah. Kemampuan ini memungkinkan serangan simultan terhadap beberapa target, sekaligus mengalahkan sistem pertahanan rudal melalui penyebaran kendaraan masuk kembali secara terpisah. Untuk membuktikan penguasaan teknologi ini, uji coba peluncuran ICBM multi-hulu ledak akan menjadi langkah berikutnya yang krusial bagi Korut.

Dalam foto-foto yang dirilis KCNA, terlihat Kim Jong Un sedang menginspeksi bagian-bagian mesin, dikelilingi oleh para pejabat tinggi. Gambar lain menampilkan kobaran api oranye menyala dari mesin yang terpasang kokoh di tanah, menerangi area uji coba dengan cahaya terang. Kim sendiri menggarisbawahi bahwa kapabilitas pertahanan Korea Utara telah memasuki ‘fase perubahan signifikan’ dalam upaya pembangunan kekuatan strategisnya. Selain agenda pengawasan uji coba mesin roket, Kim juga dilaporkan menyempatkan diri mengunjungi pangkalan pelatihan pasukan khusus, di mana tentara terlihat memegang berbagai senjata, termasuk kapak dan palu godam.